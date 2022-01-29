مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة ظهور متحور ”new covid” لفيروس كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن حقيقة ظهور فيروس جديد new covid، موضحا أن هناك توقعات بحدوث تحورات كثيرة للفيروسات، حيث تتحول إلى أشكال لتتهرب من مقاومة مناعة الجسم أو الأدوية العلاجية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أننا حاليا في الجيل الثالث من فيروس كوفيد- 19.

طالب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية بضرورة الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، موضحا أنه لم يظهر بعد ما إذا كنا أمام فيروس جديد أو متحور جديد من كورونا.

وأوضح أن الخفافيش هي مصدر كل فيروسات كورونا الحالية والقادمة، وهي أيضا السبب في كل الفيروسات، موضحا أن فيروس كورونا جاء عن طريق الخفافيش بعد أن انتقل لحيوانات وسيطة.

استطرد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن الآلة العلمية المصرية قوية والدعم القوي الذي حصلت عليه لم يسبق، وهناك 152 مصنعا منتجا للدواء وجميع الأدوية العالمية يتم إنتاجها في مصر.

كشف عوض تاج الدين أن 99% من أدوية كورونا متوفرة محليا، كما تم التمكن من تصنيع أدوية كورونا في مصر، ويتم تصدير كمية كبيرة من الأدوية صنعت بأيادي مصرية لإفريقيا لمواجهة كورونا.

وذكر أن شركة ميرك العالمية منحت مصر حق تصنيع عقار كورونا، مؤكدا أن ذلك الدواء ليس الحل السحري للوقاية، ويتم استخدامه في الحالات البسيطة والمتوسطة.

وحذر الدكتور محمد عوض تاج الدين الجميع من شراء هذا الدواء حيث لا يتم صرفه إلا بروشتة طبية والدواء خاصة أن هناك محاذير طبية على تناوله لأي شخص أقل من 18 عاما أو السيدة المقبلة على الحمل أو زوج السيدة التي تخطط للحمل وأيضا للمصابين بأمراض في الكبد والكلى.

وقال محمد عوض تاج الدين، إنه تم تغيير بروتوكول علاج مرضى كورونا، وتم إضافة دواء جديد من أجل التغلب على هذا الفيروس الشرس وهو الدواء الذي تصنعه شركة ميرك العالمية وهو عبارة عن كبسولات، موضحا أنه لن يفيد المريض بفيروس كورونا إذا تم وضعه على جهاز التنفس.

وقال عوض تاج الدين، إن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا متوقع خاصة مع متحور فيروس كورونا الجديد حيث يعدي الشخص الواحد 14 إلى 16 شخص وهناك إصابات أسرية كبيرة.

ونصح الدكتور محمد عوض تاج الدين، الجميع بضرورة الوعي الكامل بخطورة متحور كورونا الأمر الذي يساهم في تقليل عدد الإصابات، كما يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا.