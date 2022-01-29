/676016/المهندس-هشام-الخولي-الجندي-المجهول-للأعمال-الخيريه-في-البحيرة

الجندي المجهول في الأعمال الخيريه في محافظه البحيرة هو المهندس هشام الخولي رئيس مجلس إداره شركه بيراميدز للإستثمار العقاري، فقد جعل هذا الرجل نصيب من تجارته العقاريه بالتجاره مع الله في الأعمال الخيريه، من بناء مساجد علي نفقته الخاصه و مساعده الأسر العفيفه التي تحتاج إلي مساعده وكذالك مساعده المساكين وتجهيز العرائس اليتامي .

فقد تاجر مع الله في الأعمال الخيريه في الخفاء ودون أن يقوم بعمل شو إعلامي مثلما يفعل العديد من رجال الأعمال، ففي قريه صدقي التابعه لمركز ومدينه كفرالدوار بمحافظه البحيرة، قد قام ببناء مسجد علي نفقته الخاصه وتكفل بجميع المستلزمات الخاصه به حتي تم إفتتاحه منذ عامين وايضا في قريه الطويله التابعه لقريه سيدي غازي بكفرالدوار قام بفرش المسجد وشراء العديد من المستلزمات الخاصه به .

المهندس هشام الخولي الجندي المجهول للأعمال الخيريه في البحيرة

وايضا يقوم بالإتصال به العديد من الأسر العفيفه التي تحتاج الي مساعده عن طريق الإتصال بتليفونه الشخصي فيلبي أي طلب لأي شخص يريد المساعده ولا يمل ولا يكل برغم العديد من الطلبات .

فإن الأعمال الخيريه تجعل إسمه لامع في سماء البحيرة، وقد أطلق عليه الأهالي الجندي المجهول للأعمال الخيريه