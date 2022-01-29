/676022/تونس-تتأخر-بهدف-أمام-بوركينا-فاسو-في-الشوط-الأول-فيديو

انتهى الشوط الأول بين تونس وبوركينا فاسو بتقدم الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجريات اللقاء، وهدد مرمى بوركينا فاسو ولكن نجح الحارس في الحفاظ على شباكه.

وهددت بوركينا فاسو مرمى المنتخب التونسي عن طريق المرتدات التي شكلت خطورة، وفي أخر دقيقة قبل نهاية الشوط سجل دانجو واتارا هدف بوركينا من مرتدة أستغلها وراوغ مدافعي تونس، وتقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

بوركينا فاسو يتقدم على تونس في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول 🇧🇫⚽️#TeamBurkinaFaso pic.twitter.com/D8Pby9RSMg — Ahly Insider (@AhlyInsider) January 29, 2022

وفيما يلي تشكيل تونس الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: محمد دراغر، بلال العيفة، ديلان براون، أسامة الحدادي

خط الوسط: أنيس بن سليمان، إلياس السخيري، عيسى العيوني

خط الهجوم: يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري، وهبي الخزري

تشكيل بوركينا فاسو الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوري، سومايلا واتارا، إدموند تايسويا، ستيف ياجو

خط الوسط: أداما جويرا، إبراهيم بلاتي توري، جوستافو سانجاري

خط الهجوم: سيريل بايالا، دانجو واتارا، جبريل أوتارا

كأس أمم أفريقيا.. الكاميرون تضرب جامبيا بثنائية «فيديو»

حقق منتخب الكاميرون الفوز على نظيره جامبيا بنتيجة 2/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا.

وبدأ المنتخب الكاميروني المباراة بقوة، وهدد مرمى جامبيا في أكثر من كرة، وكانوا الأقرب في التسجيل، بعد محاولات عديدة من فينسيت أبو بكر، ولكن تألق حارس جامبيا وحافظ على نظافة شباكة بعد تصديه لأكثر من هجمة.

الكاميرون ضد جامبيا

في المقابل تكتل المنتخب الجامبي في الدفاع، وحاولوا أن ينظموا هجمات مرتدة دون تشكيل أي خطورة على مرمى الكاميرون.

وفي شوط المباراة الثاني واصل منتخب الكاميرون هجومه وضغطه على جامبيا، وأضاعوا عدة فرص أخرى، حتى أفتتح كالر إيكامبي الأهداف في الدقيقة 50 برأسية قوية قصت شريط الأهداف.

🎥| رأسية إيكامبي الجميلة تفك شفرة دفاع جامبيا و يضع هدف الكاميرون الأول 🔥🇨🇲#كأس_أمم_أفريقيا #الكاميرون_غامبيا pic.twitter.com/sH1aY65D2H — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 29, 2022

وبعدها بدقيقتين عزز إيكامبي الهدف الثاني له ولفريقه، من عرضية متقنة أسكنها الشباك، لتنتهي المبارة بثنائية للكاميرون على جامبيا.

وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب الكاميروني للدور نصف النهائي في كأس أمم أفريقيا، في انتظار مواجهة الفائز بين مصر والمغرب التي ستقام غداً.