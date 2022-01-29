/676024/عمر-كروان-يكشف-عن-ألبومه-الغنائي-الجديد-لا-أبالي

علق مطرب الشعبي المعروف باسم عمر كروان، على قرارات نقابة الموسيقيين تجاه مطربي المهرجانات التى نالت الكثير من الإهتمام خلال الفترة الأخيرة من مواقع التواصل الاجتماعي والأعلام.

دوت الخليجيرصد يكشف عن ألبومه الجديد بعنوان “لا ابالي” وموعد تصويره

وصرح عمر كروان حول قرارات النقابة إتجاه مغني المهرجانات، بأن المهرجانات أصبحت منتشرة ويجب أن نتعايش معاه.

وقال عمر حول العقوبات التى تتخذها النقابة إتجاههم:” المهرجانات حاليًا مفروضة، ولكن الالفاظ هي المشكلة، وأنا أرى أن المعقوبات جاءات بسبب الألفاظ الخارجة التى تصدر منها”.

وكشف كروان عن ألبوم جديد حمل عنوان “لا أبالي” من أعماله الغنائية القادمة، والتى سوف يتم تصويرها فى دبي.

النقابة تنجح فى وضع المهرجانات تحت الميكروسكوب

خلال الفترة الماضية نجت ناقبة المهن الموسيقية فى وضع الخطوط لمنع أنتشار كلامات المهرجانات "الغير لأئقة"، بعد أنتشارها بسبب أعتماد مطربى المهرجانات على منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" بتنزيل أغانيهم.

وتلقى مؤدي المهرجانات حمو بيكا ، صدمة كبيرة بعد فشل أغنيته الجديدة " مهرجان ضحكتها مزيكا " التي طرحها على يوتيوب.

ولم يجد مهرجان حمو بيكا أي مشاهدات أو تفاعلات من جمهور المهرجانات على الرغم من وجود 4 ملايين مشترك على القناة الرسمية لحمو بيكا على موقع يوتيوب.

اعتذار حمو بيكا لهاني شاكر

من جانبه، تعددت الخلافات بين مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في الأونة الأخيرة، وبين المنع والتصريح للعديد من المطربين، زادت الخلافات وتفاعل معها الكثيرين وكانت حديث الساعة.

قدم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا اعتذاره من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وذلك قبل ساعات قليلة من إحتفالات رأس السنة، وتمني حمو بيكا منه أن يعتيره إبناء من أبنائه.

وقام بتوجيه رسالة لهاني شاكر عبر صفحته الرسمية علي موقع "فيسبوك" قائلاً: "الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك تقبل اعتذاري أنت وكل أساتذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل، ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي".

مردفاً:" أتمنى تقبل اعتذاري وتعتبرني أبن من أبنائك".

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يعتذر فيها حمو بيكا إلي نقابة المهن الموسيقي، حيث أن له تاريخ كامل من الاعتذارات للنقابة ونعرضها لكم فيما يأتي.