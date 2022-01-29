/676027/مش-حل-سحري-وممنوع-للحوامل-تاج-الدين-يكشف-عن-معلومات-هامة-لدواء-مولونبيرافير

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، انه بدعم كبير من قبل القيادة السياسية، تم تغطية ما يقرب من 99% من الادوية التي نحتاجها، أضف إلى ذلك إلى تصنيع ادوية كبيرة لمواجهة كورونا وعدم الاكتفاء بذلك بل والتصدير أيضا للدول الخارجية.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي احمد موسى، والمذاع على فضائية صدى البلد مضيفا ان عقار مولونبيرافير لعلاج فيروس كورونا، نقوم بتصنيعه في مصر حاليا، وتوجد 5 شركات أنتجت هذا الدواء .

تاج الدين يكشف عن معلومات هامة لدواء مولونبيرافير

وتابع تاج الدين: دواء مولنوبيرافير يقلل تكاثر الفيروس ، وبالتالي وقف المرض، مشيرا إلى انه تم تجربته للحالات الشديدة ولكنه لم يجدي".

تاج الدين: مولنوبيرافير ليس حل سحري

وأكمل:" هذا الدواء ليس الحل السحري للمرص بل يستعمل للحالات المتوسطة حيث توجد له موانع واستعمالات محددة". وعن موانع الدواء قال تاج الدين:" لا يتم استخدامه لمن هو أقل من 18 سنة والسيدات الحوامل ومن يعاني من أمراض كلى أو كبد لا يأخذ هذا الدواء".