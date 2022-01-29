/676027/مش-حل-سحري-وممنوع-للحوامل-تاج-الدين-يكشف-عن-معلومات-هامة-لدواء-مولونبيرافير
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، انه بدعم كبير من قبل القيادة السياسية، تم تغطية ما يقرب من 99% من الادوية التي نحتاجها، أضف إلى ذلك إلى تصنيع ادوية كبيرة لمواجهة كورونا وعدم الاكتفاء بذلك بل والتصدير أيضا للدول الخارجية.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي احمد موسى، والمذاع على فضائية صدى البلد مضيفا ان عقار مولونبيرافير لعلاج فيروس كورونا، نقوم بتصنيعه في مصر حاليا، وتوجد 5 شركات أنتجت هذا الدواء .
تاج الدين يكشف عن معلومات هامة لدواء مولونبيرافير
وتابع تاج الدين: دواء مولنوبيرافير يقلل تكاثر الفيروس ، وبالتالي وقف المرض، مشيرا إلى انه تم تجربته للحالات الشديدة ولكنه لم يجدي".
تاج الدين: مولنوبيرافير ليس حل سحري
وأكمل:" هذا الدواء ليس الحل السحري للمرص بل يستعمل للحالات المتوسطة حيث توجد له موانع واستعمالات محددة". وعن موانع الدواء قال تاج الدين:" لا يتم استخدامه لمن هو أقل من 18 سنة والسيدات الحوامل ومن يعاني من أمراض كلى أو كبد لا يأخذ هذا الدواء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «مش حل سحري وممنوع للحوامل».. تاج الدين يكشف عن معلومات هامة لدواء مولونبيرافير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.