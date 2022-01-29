/676028/حقيقة-رحيل-عمر-كمال-من-فيوتشر-وعودته-للزمالك

خرج بعض المسئولين في الزماللك مؤكدين أن تعاقد عمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر على سبيل الإعارة، وأنه سيعود للزمالك مرة أخرى بنهاية الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في المقابل نفى مسئولوا فيوتشر عودته للزمالك، مؤكدين أنه وقع 3 مواسم للفريق، وليس على سبيل الإعارة كما يزعم مسئولوا القلعة البيضاء.

دوت الخليج يكشف تفاصيل عقد عمر كمال مع فيوتشر

وقع عمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر عام واحد ويحق له تمديد تعاقده مع فريقه الحالي، ولكن أتفق اللاعب مع مسئولوا الزمالك والبعض مسئولي فيوتشر عللا رجوعه مرة أخرى للزمالك.

وجاء الأتفاق بدون أي عقود مبرمه، بالأحاديث المتفق عليها فقط، أي يستطيع عمر كمال تمديد تعاقده مع فيوتشر دون الرجوع للزمالك، ولكنه أمد على احترام كلمته مع القلعة البيضاء وعودته مرة أخرى بنهاية الموسم.

الاتحاد الأفريقي يحدد موعد مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو

تلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بتحديد يوم 12 فبراير المقبل موعدا لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً علي ستاد القاهرة الدولي وفقا للخطاب المرسل لنادي الزمالك من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

كارتيرون يجهز شيكابالا لمباريات الزمالك القادمة

يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا لمباريات القلعة البيضاء القادمة.

حيث يسعى كارتيرون لرفع المعدل البدني لقائد الزمالك من أجل الإعتماد عليه بشكل أكبر خلال مباريات الفريق القادمة، سواء باللعب اساسياً أو كورقة رابحة.

رسمياً.. مرتضي منصور يتلقى دعوة من الكاف لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا

تلقى صباح يوم الأحد الماضي، المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا.

وكتب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ٣٣ المقامة حاليا بالكاميرون والمقرر لها في السادس من فبراير المقبل.