وزيرة المرأة فى موريشيوس تشيد بإنجازات مصر فى مجال تمكين المرأة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزيرة الموريشية، تقدير بلادها الكبير للإنجازات العديدة التى حققتها مصر فى مجال تمكين المرأة وتقليل الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بمؤشر المساواة بين الجنسيّن الذى تم تضمينه فى عدد من التقارير الدولية.

كما قدمت الوزيرة التهنئة على فوز الوكالة المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة بجائزة خاتم المساواة بين الجنسين.

وأعربت الوزيرة عن رغبتها فى استفادة موريشيوس من الخبرة المصرية فى مجال بناء خبرات رائدات الأعمال منالنساء، وكذا الاستفادة من خبرات مصر فى مجال الارتقاء بقدرات السيدات فى المجال الحرفى فى موريشيوس.

كما أعربت الوزيرة عن إعجابها الكبير بتجربة Egypt Innovate والتى قام مركز تكنولوجيا الابتكار وريادة الأعمال بتطبيقها للمزج بين تمكين المرأة فى مجال ريادة الأعمال وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة للترويج لمنتجات رائدات الأعمال.