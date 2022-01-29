محافظة القاهرة: رفع 1600 طن مخلفات صلبة بطريق الأوتوستراد بحى البساتين

جدة - نرمين السيد - تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حملات النظافة التى تقوم بها أحياء المنطقة الجنوبية لليوم الثالث على التوالى والتى انطلقت بطريق الأوتوستراد بنطاق حى البساتين لتشمل رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة وإزالة ردش ومخلفات المبانى من أمام مساكن اللاسلكى بطريق الأوتوستراد حيث أسفرت الحملة عن رفع ما يقرب من 80 نقلة بإجمالى 1600 طن من المخلفات الصلبة من خلال استخدام مختلف المعدات والآلات وسيارات لنقل المخلفات وبلدوزر لتسوية الارض بهدف رفع كفاءة المنظومة والاستفادة القصوى من كافة الموارد ورفع كفاءة عمليات الجمع.





وصرحت نائب المحافظ، بأن الحملات مستمرة لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى لتحقيق رضا المواطن فيما يخص هذا الملف الهام، لافتة إلى أن المجهودات شملت أيضا رفع تراكمات الأتربة وتجريد المخلفات بشارع الخمسين من نزلة طريق العين السخنة بنطاق حى البساتين وحى المعادى حتى تقسيم الجمعيات بشارع زهراء المعادى إلى جانب تجريد ورفع أتربة الجزيرة الوسطى بشارع الخمسين بمحيط الكنيسة وذلك من خلال تسخير كافة الجهود البشرية وفرق العمل والآلات و المعدات لتحقيق نتائج سريعة وفعالة لحل مشكلة النظافة.

وأضافت عبد المنعم، أن حملات النظافة ورفع المخلفات وتراكمات الأتربة والردش ومخلفات المبانى مستمرة بكافة أحياء المنطقة الجنوبية وأن الاعمال تجرى على قدم وساق من خلال فريق عمل متكامل تتعاون فيه جميع الاجهزة التنفيذية ورجال المتابعة الميدانية بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة برئاسة ايهاب الشرشابى رئيس الهيئة لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل باعتبارها خطوة هامة للقضاء على المخلفات والحفاظ على الشكل الجمالى للشوارع والميادين مع التوعية بأهمية النظافة كمظهر وسلوك حضارى.

وثمنت نائب المحافظ الجهود المستمرة لرفع كافة أنواع المخلفات والتى تقوم بها أحياء المنطقة الجنوبية بصورة دورية للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من خلال تنشيط دور وحدات التدخل السريع الخاصة بمنظومة النظافة للمساهمة فى حل المشكلات الطارئة الخاصة بالنظافة وجمع المخلفات والتخلص الامن منها .

وشددت عبدالمنعم على رؤساء الاحياء بالمنطقة بضرورة الاهتمام والحرص الدائم بتكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول والعمل على قدم وساق للارتقاء بمنظومة النظافة من خلال تكثيف دوريات النظافة وتفعيل دور الرصد البيئى لرصد المخالفات والمتابعة المستمرة لمشرفى المربعات وإدارات المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأحياء.

وفى هذا السياق، قامت الأجهزة المعنية بالتنسيق مع هيئة النظافة بالتدخل السريع ورفع 5 نقلات من المخلفات بحمولة 20 طنا بجانب إزالة المخلفات من داخل مستشفى المبرة بمصر القديمة تنفيذا لتوجيهات نائب المحافظ أثناء مرورها الميدانى وملاحظتها وجود كميات كبيرة من المخلفات بجوار المستشفى بما يشكل خطرا على الصحة العامة و سلامة المواطنين.

وأكدت نائب المحافظ على مواصلة الأعمال لحين الانتهاء من رفع كافة المخلفات مع المتابعة المستمرة للموقع وإزالة القمامة منه أولا بأول وتلافى كافة الملاحظات التى قامت سيادتها بأعطاءها اثناء المرور الميدانى.

كما وجهت عبد المنعم بالتطهير المستمر لمخرات السيول أولا بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة فى ظل تعرض البلاد لسقوط الأمطار وموجة الطقس السيئ.