مستشار رئيس الجمهورية: توفير دواء كورونا للمستفيات وطرحه فى الصيدليات

ولفت "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى خلال برنامج "على مسؤوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن دواء شركة ميرك العالمية الذى يصنع فى مصر حاليًا، سيقتصر توزيعه فى البداية على المستشفيات لتناوله تحت الملاحظة الطبية.
وذكر أنه سيتوفر بالصيدليات لاحقًا لعلاج حالات الإصابة البسيطة والمتوسطة بشرط أن لا يصرف إلا بروشة الطبيب حتى لا يستخدم بشكل سيئ.
وشدد "تاج الدين"، على أن دواء "مولونوبرفير" يناسب فقط الحالات التى تعالج بالعزل المنزلى، وليس للحالات التى بحاجة إلى رعاية وأجهزة تنفس.
وحذر "تاج الدين"، من استمرار وباء كورونا، لافتًا إلى أنه هناك حالات شديدة ووفيات، ولذلك يجب الاستمرار فى التمسك بالإجراءات الاحترازية.
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