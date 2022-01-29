مستشار رئيس الجمهورية: توفير دواء كورونا للمستفيات وطرحه فى الصيدليات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن مصر بها 152 مصنعًا لإنتاج الدواء، ويجرى التوسع فى إنتاج جميع الأدوية العالمية ومنها أدوية فيروس كورونا، حتى أنه تم تصدير كمية كبيرة من أدوية علاج كورونا إلى دول قارة إفريقيا وبعض الدول الأوروبية.





ولفت "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى خلال برنامج "على مسؤوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن دواء شركة ميرك العالمية الذى يصنع فى مصر حاليًا، سيقتصر توزيعه فى البداية على المستشفيات لتناوله تحت الملاحظة الطبية.

وذكر أنه سيتوفر بالصيدليات لاحقًا لعلاج حالات الإصابة البسيطة والمتوسطة بشرط أن لا يصرف إلا بروشة الطبيب حتى لا يستخدم بشكل سيئ.

وشدد "تاج الدين"، على أن دواء "مولونوبرفير" يناسب فقط الحالات التى تعالج بالعزل المنزلى، وليس للحالات التى بحاجة إلى رعاية وأجهزة تنفس.

وحذر "تاج الدين"، من استمرار وباء كورونا، لافتًا إلى أنه هناك حالات شديدة ووفيات، ولذلك يجب الاستمرار فى التمسك بالإجراءات الاحترازية.