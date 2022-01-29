/676026/حسين-فهمي-فضلت-التمثيل-عن-الإخراج-في-بداية-حياتي-المهنية

قال الفنان حسين فهمي، كضيف شرف مهرجان جمعية الفيلم في دورتيه الـ47 و48، بأن ذكريات كثيرة استرجعها بسبب مهرجان جمعية الفيلم منذ وجوده كطالب في معهد السنيما.

دوت الخليجيرصد فعاليات مهرجان جمعية الفيلم بدورته الـ47 و48 تحت رعاية وزارة الثقافة

وأضاف حسين فهمي، أن مهرجان جمعية الفيلم من أهم أنشطة جمعية الفيلم، وهو بالنسبة ليا يمثل ذكريات التلمذة وحب السنيما، ويهمنا وجود جمعيات مثل هذه لتصب في صالح السنيما، مش مهم العدد، الاهم وجود محبي السنيما.

وكشف الفنان القدير حسين فهمي عن تفضيله للتمثيل عن الإخراج الذي درسه في معهد السنيما والخارج، حيث كان يوجود أساتذة كبار اتعلمنا منهم وجمعية الفيلم جمعتنا بزملاء موجودين مثل رئيس الجمعية مدير التصوير محمود عبد السميع، خاصة أن أول أفلامي بتجربة الإخراج جمعتني به.

إعلان مهرجان جمعية الفيلم عن أعضاء لجنة التحكيم لدورته الإستثنائية

ويرأس لجنة التحكيم السيناريست بشير الديك وبعضوية كل من الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح، والكاتبة والناقدة السينمائية آمال عثمان، والفنانة بشري، والمخرج عادل الأعصر، والمنتج فاروق عبدالخالق، والمخرج تامر محسن، والناقد رامي المتولي، والناقد السينمائي مجدي الطيب، ومدير التصوير السينمائي د.محسن احمد، والمخرج السينمائي محمد ابو سيف، واخيراً دكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعهد العالي للنقد الفني، أمانة لجنة التحكيم الصحفية نيفين الزهيري والفنان جورج فوزي.

وأكد محمود عبدالسميع أنه يسعي دوما في إختيارات إدارة الجمعية للجنة التحكيم علي أن تكون متنوعة في أعضائها مابين المخضرمين وشباب السينمائيين سواء صناع أو نقاد وكتاب، حيث يساعد ذلك علي ثراء المناقشات التي تستمر لساعات بين الأعضاء في الوصول إلي النتائج النهائية الخاصة بالدورة، فالمهرجان منذ أن تأسس عام 1974 وهو يسعي دائما إلي إختيار لجنة تحكيم تقدم نتائجها بمصداقية وحيادية شديدة وهو ما تتميز به نتائج جمعية الفيلم دائما.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي تحت رعاية وزارة الثقافة

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، هو المهرجان الوحيد الذي تقوم إدارته بإختيار الأفلام ولم يتقدم إلينا أصحاب الأفلام للمشاركة بالمهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدين عرضوا على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه عام 1975 من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما في العالم أجمع.