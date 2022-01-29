عمرو أديب يعلق على تصريح حسن الرداد:"أنا كعمرو أديب أحب أعيش في الرياض"

/676029/عمرو-أديب-يعلق-على-تصريح-حسن-الردادأنا-كعمرو-أديب-أحب-أعيش-في-الرياض

علق الإعلامي عمرو أديب على تصريح الفنان حسن الرداد الذي أفاده بعد إنتهائه من حفل تسليم جوائز joy awards، بأنه يتمني العيش في السعودية بسبب الحالة التى تعيشها الرياض من أعمال فنية.

دوت الخليجيرصد أزمة حسن الرداد بعد تصريحه الاخير عن السعودية

وقال عمرو أديب عبر برنامج الحكاية اللذي يذاع عبر قناة أم بي سي مصر مدافعا عن حسن الرداد: «هو مقالش حاجة غلط هو بيقولنا عايز أعيش فى السعودية إيه المشكلة في الكلام ده».

وأضاف أديب في حديثه قائلاً:” السعودية فاتحة إيدها لكل المصريين، عُمر السعودية ما فرقت بي مصري وسعودي بلاش تصطادوا في المياه العكرة، انتتم ناس بتشتغلوا فى الوهم، والعالم العربي كله وطني وأنا كعمرو أديب أحب أعيش في الرياض”.

حسن الرداد يشيد بحسن الاستضافة في حفل جوائز joy awards

وكان قد عبر الفنان حسن الرداد عن سعادته لحضوره حفل تسليم حفل جوائز joy awards، التى شهدته الممكلة العربية السعودية بنسخته الثانية، بمدينة الرياض.

وصرح الفنان حسن الرداد خلال لقائه مع قناة أم بي سي 1، حول إستقبال أهالى السعودية له: ”استقبال الناس هنا كلو حب ودفًا، الواحد مش حاسس بالبرد، أنا عاوز أعيش في السعودية بسبب الحب ده كله”.

وتحدث الرداد عن الحالة الفنية التى تعيشها الممكلة:”أن بحتفي بأخل السنما والدراما والموسيقي والرياضة والمجالات الاخرة التى تعيشها مدينة الرياض”.

نجوم الخليج المشاركين في حفل joy awards

وشارك فى حفل joy awards عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس، ملحم زين، عايض يوسف، عبدالله السبع، عبد المجيد الرهيدى، عامر الحمود، بشير غنيم، بدر الشعيبى، حسن عسيرى، ابراهيم البكرى، سامى الجابر”.

حيث يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءًا من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءًا وحتى الختام.

ويُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، ويتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في هذه المنطقة.

حفل توزيع جوائز joy awards

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”، ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.