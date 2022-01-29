كأس أمم أفريقيا.. تونس تخسر أمام بوركينا فاسو وتودع البطولة «فيديو»

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حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجريات اللقاء، وهدد مرمى بوركينا فاسو ولكن نجح الحارس في الحفاظ على شباكه.

وهددت بوركينا فاسو مرمى المنتخب التونسي عن طريق المرتدات التي شكلت خطورة، وفي أخر دقيقة قبل نهاية الشوط سجل دانجو واتارا هدف بوركينا من مرتدة أستغلها وراوغ مدافعي تونس، وتقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

https://twitter.com/boutemak_karim/status/1487524915481919489?s=20&t=sZIMt5imrhBmKmI7BNi5zg

وفي شوط المباراة الثاني دخل علي معلول ونعيم السليتي مع بدايته، وواصلت تونس الضغط، وأضاعوا أكثر من كرة عن وهبي الخزري ويوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

ولكن فشلت كل محاتلولات المنتخب التونسي في ظل الدكحتل الدفاعي الكبير لبوركينا فاسو بجانب تألق لافت لحارس المرمى.

تونس ضد بوركينا فاسو

وشكلت الهجمات المرتدة خطورة كبيرة على مرمى تونس، وكان من الممكن تسجيل هدف ثاني لولا تعامل الحارس بشير بن سعيد مع الكرات بشكل مميز.

وبتلك النتيجة تأهلت بوركينا فاسو لدور نصف النهائي، في انتظار الفائز من السنغال وغينيا الإستوائية.

وفيما يلي تشكيل تونس الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: محمد دراغر، بلال العيفة، ديلان براون، أسامة الحدادي

خط الوسط: أنيس بن سليمان، إلياس السخيري، عيسى العيوني

خط الهجوم: يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري، وهبي الخزري

تشكيل بوركينا فاسو الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوري، سومايلا واتارا، إدموند تايسويا، ستيف ياجو

خط الوسط: أداما جويرا، إبراهيم بلاتي توري، جوستافو سانجاري

خط الهجوم: سيريل بايالا، دانجو واتارا، جبريل أوتارا

كأس أمم أفريقيا.. الكاميرون تضرب جامبيا بثنائية

حقق منتخب الكاميرون الفوز على نظيره جامبيا بنتيجة 2/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا.

وبدأ المنتخب الكاميروني المباراة بقوة، وهدد مرمى جامبيا في أكثر من كرة، وكانوا الأقرب في التسجيل، بعد محاولات عديدة من فينسيت أبو بكر، ولكن تألق حارس جامبيا وحافظ على نظافة شباكة بعد تصديه لأكثر من هجمة.

الكاميرون ضد جامبيا

في المقابل تكتل المنتخب الجامبي في الدفاع، وحاولوا أن ينظموا هجمات مرتدة دون تشكيل أي خطورة على مرمى الكاميرون.

وفي شوط المباراة الثاني واصل منتخب الكاميرون هجومه وضغطه على جامبيا، وأضاعوا عدة فرص أخرى، حتى أفتتح كالر إيكامبي الأهداف في الدقيقة 50 برأسية قوية قصت شريط الأهداف.