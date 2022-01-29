الفيروس الخفي.. ما لا تعرفه عن متحور أوميكرون الفرعي BA.2 «شرس ولا يظهر في تحليل PCR»

/676031/الفيروس-الخفي-ما-لا-تعرفه-عن-متحور-أوميكرون-الفرعي-BA2-شرس-ولا-يظهر-في-تحليل-PCR

أثارت النسخة الجديدة من متحور أوميكرون "BA.2" الذعر في بعض الدول الأوروبية مثل الدنمارك وكذلك في الولايات المتحدة، وذلك لسرعة الانتشار التي يتمتع بها، اضف إلى ذلك عدم ظهوره في تحليل PCR مما يصعب أكتشاف هذا الفيروس الخفي .

دوت الخليج

ويقوم عدد من العلماء بمراقبة هذا المتحور الجديد لفيروس كورونا، حيث أطلقوا عليه اسم BA.2، لكونه مشتق من متحور أوميكرون،وذلك بحسب ما تم نشره بمجلة ذا ساينتست" The Scientist العلمية، حيث أفادت بأنه ينتشر بشكل أسرع إلى حد ما من أوميكرون.

ما لا تعرفه عن متحور أوميكرون الفرعي BA.2

المعلومات الأولية عن المتحور الفرعي أشارت إلى أنه لا يظهر في تحليل الـ"بي سي آر" PCR لذا ذهب البعض إلى تسميته "أوميكرون الخفي".

ونوهت الهيئة الصحية البريطانية انه يتم اجراء مزيد من التحليلات والدراسات في الوقت الحالي لافتة النظر إلى أنه تم تحديد 53 إصابة فقط من السلالة الفرعية في المملكة المتحدة بحلول 10 يناير.

السلالة الفرعية لمتحور أوميكرون تصيب 400 شخص في إنجلترا

فيما أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، أن إنجلترا سجلت أكثر من 400 إصابة بسلالة فرعية جديدة من متحور "أوميكرون".