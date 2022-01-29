/676032/حسن-الرداد-يرد-على-هجوم-الجمهور-إيه-المشكلة-في-تصريحي-وعيب-الناس-تعمل-تفرقة

خرج الفنان حسن الرداد عن صمته بسبب كثرة الهجوم الذي تعرض عليه بسبب تصريحه بأن يريد العيش في السعودية بعد مشاركته بحفل جوائز joy awards.

دوت الخليجيرصد تصريح حسن الرداد مع الاعلامي عمرو أديب

وقال حسن الرادا خلال مداخلة هاتفية مع الأعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على شاشة أم بي سي مصر: «كنت حاسس إني قاعد في بلدي واحب أعيش فيها زي ما عايش في مصر، كان في جمهور سعودي كبير اتصورت معاهم».

وأضاف الرداد خلال حواره ببرنامج الحكاية قائلاً:”علاقة الشعب المصري بالشعب السعودي علاقة قوية جدا، انا سعيد جدا وسعيد بالنهضة الفكرية اللي هناك، ويشكر تركي آل الشيخ اللي كرم الاستاذ سمير غانم ودلال عبد العزيز، والتأثر الكبير اللي حصل أثناء التكريم”.

وأوضح الفنان عن سبب تصريحه التى أثار جدل واسع عبر مواقع السوشيال ميديا:”المذيع سألني عن الجمهور الكبير والاستقبال بتاعه ليا، وانا قولته أنا مش عايز أمشي من هنا عشان حابب دفى المكان والناس وبعدين إيه المشكلة إني أقول عايز أقعد في السعودية، ماهي محتضنة عدد كبير من الشعب المصري، وعيب أما تعمل تفرقة بين مصر والسعودية”.

إنتهاء تصوير تحت تهديد السلاح

هذا وانتهى حسن الرداد مع صناع فيلم “تحت تهديد السلاح، من تصويره، والذي يعود به بقوة بعد أزمته النفسية التي مر بها العام الماضي، ويخوض البطولة أمام الفنانة المتألقة مي عمر.

ويجسد حسن الرداد دور صاحب معرض سيارات خلال أحداث فيلم تحت تهديد السلاح، ويُتهم في جريمة قتل ويتم البحث عن ملابسات الجريمة ويتعرض للعديد من المشاكل التي تعرقل حياته، ونرى خلال تطورات الأحداث ما يواجهه حسن الرداد وكل من حوله.

نجوم الخليج المشاركين في حفل joy awards

وكان قد شارك فى حفل توزيع joy awards عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس، ملحم زين، عايض يوسف، عبدالله السبع، عبد المجيد الرهيدى، عامر الحمود، بشير غنيم، بدر الشعيبى، حسن عسيرى، ابراهيم البكرى، سامى الجابر”.

حيث يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءًا من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءًا وحتى الختام.

ويُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، ويتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في هذه المنطقة.