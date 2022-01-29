/676034/علي-معلول-يعود-للأهلي-للمشاركة-في-كاس-العالم

ودع منتخب تونس منافسات كاس أمم أفريقيا بعد خسارته بنتيجة 1/0 أمام بوركينا فاسو، ضمن مباريات دور الثمانية من البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبتلك النتيجة يعود علي معلول للنادي الأهلي بعد خروج منتخبه من كأس الأمم، وبالتالي سيشارك مع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية.

حيث يعاني النادي الأهلي من أزمة كبيرة بسبب الإصابات التي ضربته قبل كأس العالم، وعودة علي معلول ستشكل قوة كبيرة في تشكيل الفريق الأحمر.

وعاد من قبله أليو ديانج الذي كان يشارك مع منتخب مالي في كأس أمم أفريقيا، قبل أن يودع البطولة أمام غينيا الإستاوئية من دور الـ16.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد ومحمد نصير ومحمد مغربي ومحمد أحمد شرقية وأحمد أشرف ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد أشرف وعبد الرحمن نجاح مانو وزياد طارق وأحمد سيد غريب ووليد سليمان وصالح نصر ورأفت خليل ومحمد ياسر ومصطفى أبو الخير وميدو نبيل ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

«السفر مع مرتضى منصور» دوت الخليج يكشف اسباب إعتذار الخطيب عن حضور نهائي كأس الأمم

اعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حول حضورة لمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وكان تلقى الخطيب خطاباً رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحضوره للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية التي سوف تقام يوم 6 فبراير من الشهر القادم.

دوت الخليج يكشف سر إعتذار الخطيب

ويأتي إعتذار محمود الخطيب من حضور نهائي كاس الأمم لأكثر من سبب، أبرزهم موقف الكاف مع النادي الأهلي بعد إقامة كأس العالم للأندية تزامناً مع أمم أفريقيا وحرمان الأهلي من بعض لاعبيه المنضمين للمنتخبات بالبطولة.

وثاني الاسباب هو سفر الخطيب مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على طائرة واحدة، وهو ما يرفضه الأول، بالرغم من هدوء الأجواء بينهم في الفترة الأخيرة.