/676035/بعد-تأهله-أمام-تونس-بيراميدز-يضم-البوركيني-إبراهيم-توريه

أعلن نادي بيراميدز عن ضم الدولي البوركيني إبراهيم بلاتي توريه، الذي يتواجد حاليا في الكاميرون مع منتخبه لخوض كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عن ضم اللاعب وكتب: " من بوركينا فاسو إلى القاهرة، بلاتي توريه لاعباً في صفوف بيراميدز".

وشارك إبراهيم توريه مع بوركينا فاسو أمام تونس في اللقاء الذي انتهى منذ قليل، وصنع اللاعب هدف فريقه الوحيد الذي أقصى تونس من دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا.

كأس أمم أفريقيا.. تونس تخسر أمام بوركينا فاسو وتودع البطولة «فيديو»

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجريات اللقاء، وهدد مرمى بوركينا فاسو ولكن نجح الحارس في الحفاظ على شباكه.

وهددت بوركينا فاسو مرمى المنتخب التونسي عن طريق المرتدات التي شكلت خطورة، وفي أخر دقيقة قبل نهاية الشوط سجل دانجو واتارا هدف بوركينا من مرتدة أستغلها وراوغ مدافعي تونس، وتقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

https://twitter.com/boutemak_karim/status/1487524915481919489?s=20&t=sZIMt5imrhBmKmI7BNi5zg

وفي شوط المباراة الثاني دخل علي معلول ونعيم السليتي مع بدايته، وواصلت تونس الضغط، وأضاعوا أكثر من كرة عن وهبي الخزري ويوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

ولكن فشلت كل محاتلولات المنتخب التونسي في ظل الدكحتل الدفاعي الكبير لبوركينا فاسو بجانب تألق لافت لحارس المرمى.

تونس ضد بوركينا فاسو

وشكلت الهجمات المرتدة خطورة كبيرة على مرمى تونس، وكان من الممكن تسجيل هدف ثاني لولا تعامل الحارس بشير بن سعيد مع الكرات بشكل مميز.

وبتلك النتيجة تأهلت بوركينا فاسو لدور نصف النهائي، في انتظار الفائز من السنغال وغينيا الإستوائية.

بيراميدز يواصل نزيف النقاط أمام ايسترن كومباني بكأس الرابطة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة أحداث مباراة بيراميدز وايسترن كومباني، بهدف مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في رابع جولات بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

سجل أحمد أيمن منصور أول أهداف اللقاء في المباراة في الدقيقة الثانية والعشرون من عمر المباراة، من خلال تسديدة من محمود صابر من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكن ارتطمت بحائط الصد لترتد إلى أحمد أيمن منصور الذي سدد صاروخية بعيدة مدى من خارج منطقة الجزاء اخترقت شباك حارس مرمى إيسترن كومباني.

موقف الفريقين في المجموعة

عاد فريق ايسترن كومباني بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، عن طريق أحمد متعب، من خلال كرة قطعت من لاعبي بيراميدز لتصل إلى أوفا الذي مررها إلى أحمد متعب ليسدد كرة قوية اخترقت شباك حارس مرمى بيراميدز.

وبهذه النتيجة بيراميدز من يحصد أول نقطة له في المجموعة الأولى، من بطولة كأس الرابطة المصرية، بعد فشله في المباريات الثلاثة السابقة بالبطولة، ويحتل ايسترن كومباني المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيده.