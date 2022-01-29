تركي آل الشيخ يدافع عن حسن الرداد:"تركتوا الإيجابيات وانتبهتوا إلى شيء تافه"

/676036/تركي-آل-الشيخ-يدافع-عن-حسن-الردادتركتوا-الإيجابيات-وانتبهتوا-إلى-شيء-تافه

أثار الفنان حسن الرداد الجدل في الساعات القليلة اىماضية، بعدما كشف عن رغبته بالبقاء في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إنتهاء حفل تسليم جوائز joy awards.

دوت الخليجيرصد دفاع تركي أل الشيخ لـ”حين الرداد” بعد أزمته الاخيرة

وعلق المستشار تركي آل الشيخ على الهجوم والإنتقادات التي تعرض لها حسن الرداد قائلا:”لماذا التركيز فيما قاله حسن الرداد ؟ فالمملكة منذ قدم التاريخ وإلى وقتنا الحاضر وإلى آخر الزمان أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وأرض الخير والامن والامان وحاضنة الفن والاعلام التي تسعد بوجود اكثر من 3 ملايين مصري شقيق نفخر بهم كما نفخر بوجود أكثر من 600 الف سعودي في مصر الحبيبة”.

وتابع أل الشيخ:”تركتو كل هذه الايجابيات والحفل الكبير الغير مسبوق بشهادة الجميع، وتم التركيز بشكل تافه على نقاط غير خافي الهدف منها”.

ووجه المستشار تركي أل الشيخ كلمة فى نهاية خطابه لكل ناجح وإلى أعداء النجاح:”أقول لكل ناجح عربي خصوصا والعالم عامة ابواب المملكة مفتوحة لك، ولابداعك وداعمة لك بوجود قائد ملهم ورؤية عظيمة، واقول لكل تافه استمر في تفاهتك واستمتع بنجاح الاخرين، تحياتي لكل من حضر ومعذور كل من لم يستطع الحضور لظروفهم، حفظ الله بلدي وقيادتي وكل البلاد العربية”.

نجوم الخليج المشاركين في حفل joy awards

وشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس، ملحم زين، عايض يوسف، عبدالله السبع، عبد المجيد الرهيدى، عامر الحمود، بشير غنيم، بدر الشعيبى، حسن عسيرى، ابراهيم البكرى، سامى الجابر”.

حيث يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءًا من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءًا وحتى الختام.

ويُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، ويتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في هذه المنطقة.

حفل توزيع جوائز joy awards

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”، ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.