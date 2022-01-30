مديرية الزراعة بالغربية تنظم ندوة بشأن مراكز تطوير الألبان التى تم تطويرها

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الزراعة بالغربية ندوة بالإدارة الزراعية بمركز قطور، مساء اليوم السبت، بشأن مراكز تطوير الألبان التى تم تطويرها بمعرفة وزارة الزراعة واستكمال منظومة التطوير بإستيراد الأبقار ذات الإنتاجية العالية والتى تتحمل الظروف البيئية المصرية.





وذكرت المديرية - فى بيان لها - أن الندوة تأتى تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحلال السلالات الأجنبية عالية الإنتاجية، بدلا من السلالات المحلية ومناقشة كافة الإجراءات بشأن كيفية تقديم الطلبات من خلال مراكز تجميع الألبان وذلك للبدء والاستعداد لإستيراد تلك العجول بدعم من البنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى المصرى. وتأتى الندوة أيضا ضمن توجهات الدولة وتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بشأن تغير منظومة إنتاج الألبان وإنتاج اللحم وإحلال الأصناف المحلية باصناف أجنبية عالية الإنتاجية. شارك فى الندوة الدكتور عبدالرشيد غانم منسق تطوير مراكز تجميع الألبان بالوزارة، والدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، محمد الفرت ممثل البنك الزراعى المصرى والمسئول عن تمويل المشاريع الزراعية والمهندس فخرى باز مدير الإدارة الزراعية بمركز قطور.

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