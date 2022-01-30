الداخلية: ادعاءات رامى شعث "كاذبة" وهدفها كشف تعاطف الرأى العام الخارجى

أكدت وزارة الداخلية انه لا صحه لإدعاءات الإثارى المفرج عنه/ رامى شعث، التى يلجأ إليها لكسب تعاطف الرأى العام الخارجى للحصول على مكاسب شخصية.

وأكدت الوزارة ان ما يكذب إدعاءته أنه كان يتلقى كافة حقوقه أثناء فترة حبسه، وقد حصل على جميع زياراته والرعاية الصحية المتكاملة له، كما تمت الإستجابة لجميع الطلبات التى تقدمت بها زوجته للحضور للبلاد وزيارته فى توقيتات إستثنائية.