انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار ونشاط للرياح المثيرة للأتربة..اليوم

/675986/انخفاض-فى-درجات-الحرارة-وأمطار-ونشاط-للرياح-المثيرة-للأتربةاليوم

تشهد حالة الجو اليوم فى مصر عددا من الظواهر الجوية، حيث تتعرض بعض المناطق لأمطار خفيفة بينما تتعرض مناطق أخرى لأمطار متوسطة، بالتزامن مع موجة البرد الشديدة التي تتعرض لها البلاد، متأثرة بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، وفقا لما أعلنه خبراء للأرصاد الجوية المصرية.

دوت الخليج

حالة الجو اليوم

وأضاف خبراء لأرصاد الجوية ، أنه ستكون هناك حالة من الصقيع خلال ساعات الليل على عدد من المناطق، حيث يتكون عند انخفاض درجة الحرارة إلى صفر درجة مئوية أو دونها، بينما يتحول فيها بخار الماء من الحالة الغازية الى الحالة الصلبة، وكذا عندما يبرد سطح الأرض أو الهواء الملامس للسطح الى الصفر المئوي أو أقل، ويتحول بخار الماء إلى بلورات إبرية ثلجية.

بيان هيئة الأرصاد الجوية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية،فى بيان لها مساء أمس، أن الطقس اليوم في مصر يكون باردا خلال ساعات النهار على غالبية المناطق، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، على أن تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وتتعرض بعض أنحاء البلاد، إلى موجة من الأمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، كما يتعرض الوجه البحري، لنشاط حركة الرياح على فترات متقطعة.

وأضاف خبراء الأرصاد أن الطقس غدا ليلا، يكون شديد البرودة خلال ساعات الليل، على الأنحاء كافة إذا تشهد بعض المناطق تكون للصقيع على رأسها شمال الصعيد، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، كما تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 2 ما دون الصفر على كاترين، لتأتي على رأس المدن الأشد برودة في مصر، يليها في الأنخفاض كمدينة نخل والتي تسجل درجة واحدة مئوية، أما القاهرة الكبرى، فتسجل الصغرى عليها 8 درجات مئوية، أما العظمى فتصل إلى 16 درجة مئوية.

درجه الحرارة اليوم

وأعلنت الأرصاد درجات الحرارة اليوم والغد على أنحاء البلاد كافة، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 10

وادي النطرون 16 08

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 08

بلطيم 16 08

مطروح 15 08

السلوم 15 08

سيوة 16 03

بورسعيد 17 08

دمياط 17 08

الزقازيق 16 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 07

السويس 17 08

العريش 17 08

رفح 17 08

رأس سدر 17 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

كاترين 11 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 19 11

مرسى علم 20 10

الفيوم 17 05

بني سويف 17 05

المنيا 17 05

أسيوط 17 05

سوهاج 17 05

قنا 17 06

الأقصر 18 07

أسوان 19 08

إدفو 19 07

أبو سمبل 18 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11.