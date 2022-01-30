/676037/لاعب-بيراميدز-الجديد-يحصد-جائزة-أفضل-لاعب-بمباراة-تونس-وبوركينا-فاسو

حصل إبراهيم بلاتي توريه لاعب منتخب بوركينا فاسو على جائزة رجل المباراة، في لقاء فريقه أمام تونس بدور الثمانية من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وصنع إبراهيم توريه هدف بوركينا فاسو الذي صعد بهم أمام تونس للدور نصف النهائي من البطولة التي تقام في الكاميرون.

وأعلن نادي بيراميدز منذ قليل عن ضم إبراهيم توريه، بعد تأهله أمام تونس، في صفقة قوية للفريق السماوي.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عن ضم اللاعب وكتب: " من بوركينا فاسو إلى القاهرة، بلاتي توريه لاعباً في صفوف بيراميدز".

كأس أمم أفريقيا.. تونس تخسر أمام بوركينا فاسو وتودع البطولة «فيديو»

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجريات اللقاء، وهدد مرمى بوركينا فاسو ولكن نجح الحارس في الحفاظ على شباكه.

وهددت بوركينا فاسو مرمى المنتخب التونسي عن طريق المرتدات التي شكلت خطورة، وفي أخر دقيقة قبل نهاية الشوط سجل دانجو واتارا هدف بوركينا من مرتدة أستغلها وراوغ مدافعي تونس، وتقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

https://twitter.com/boutemak_karim/status/1487524915481919489?s=20&t=sZIMt5imrhBmKmI7BNi5zg

وفي شوط المباراة الثاني دخل علي معلول ونعيم السليتي مع بدايته، وواصلت تونس الضغط، وأضاعوا أكثر من كرة عن وهبي الخزري ويوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

ولكن فشلت كل محاتلولات المنتخب التونسي في ظل الدكحتل الدفاعي الكبير لبوركينا فاسو بجانب تألق لافت لحارس المرمى.

تونس ضد بوركينا فاسو

وشكلت الهجمات المرتدة خطورة كبيرة على مرمى تونس، وكان من الممكن تسجيل هدف ثاني لولا تعامل الحارس بشير بن سعيد مع الكرات بشكل مميز.

وبتلك النتيجة تأهلت بوركينا فاسو لدور نصف النهائي، في انتظار الفائز من السنغال وغينيا الإستوائية.

علي معلول يعود للأهلي للمشاركة في كاس العالم

ودع منتخب تونس منافسات كاس أمم أفريقيا بعد خسارته بنتيجة 1/0 أمام بوركينا فاسو، ضمن مباريات دور الثمانية من البطولة.

وبتلك النتيجة يعود علي معلول للنادي الأهلي بعد خروج منتخبه من كأس الأمم، وبالتالي سيشارك مع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية.

حيث يعاني النادي الأهلي من أزمة كبيرة بسبب الإصابات التي ضربته قبل كأس العالم، وعودة علي معلول ستشكل قوة كبيرة في تشكيل الفريق الأحمر.

وعاد من قبله أليو ديانج الذي كان يشارك مع منتخب مالي في كأس أمم أفريقيا، قبل أن يودع البطولة أمام غينيا الإستاوئية من دور الـ16.