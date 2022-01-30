طاقم تحكيم نسائي يدير مباراة المصري وإيسترن كومباني بكأس الرابطة

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أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن طاقم تحكيم مباراة المصري ضد إيسترن كومباني، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت رابطة الأندية عن طاقم تحكيم نسائي للمباراة، حيث ستكون شاهندة المغربي حكمة ساحة ويعاونها كلاً من منى عطالله ويارا عاطف حكمتان مساعدتان.

وخرج المصري رسميا من بطولة كأس الرابطة قبل لعب الجولة الأخيرة من البطولة بعد حصده 4 نقاط محتلاً بهما المركز الرابع، بينما يتذيل إيسترن كومباني المركز الأخير برصيد نقطة وحيده.

نتيجة مباراة المصري وفيوتشر

تأهل فريق فيوتشير إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة المصرية، في نسختها الأولى، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيرة المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، المباراة وإقيمة على إستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

فيما حسم فيوتشير إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة المصرية، في نسختها الأولى كأول فريق يتأهل، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيرة المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، المباراة وإقيمة على إستاد برج العرب،

سجل محمد رضا أول أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، من خلال أحمد رفعت أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء قابلها محمد رضا بتسديدة مباشرة من أمام المرمى سكنت الشباك.

وجاء أشرف مجدي البديل الأول في المباراة، بالهدف الثاني بعد مرور دقيقة من نزولة أرضية الملعب في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء، من خلال أشرف مجدي أطلق تصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء مرت في أقصى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.

وأعلن الجهاز الفني للفريقين عن تشكيل فريقيهما لخوض المباراة، في محالوة تحقيق الفوز من قبل الطرفين لتحقيق الثلاث نقاط من المباراة.

علي معلول يعود للأهلي للمشاركة في كاس العالم

ودع منتخب تونس منافسات كاس أمم أفريقيا بعد خسارته بنتيجة 1/0 أمام بوركينا فاسو، ضمن مباريات دور الثمانية من البطولة.

وبتلك النتيجة يعود علي معلول للنادي الأهلي بعد خروج منتخبه من كأس الأمم، وبالتالي سيشارك مع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية.

حيث يعاني النادي الأهلي من أزمة كبيرة بسبب الإصابات التي ضربته قبل كأس العالم، وعودة علي معلول ستشكل قوة كبيرة في تشكيل الفريق الأحمر.

وعاد من قبله أليو ديانج الذي كان يشارك مع منتخب مالي في كأس أمم أفريقيا، قبل أن يودع البطولة أمام غينيا الإستاوئية من دور الـ16.