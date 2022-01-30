/676039/تامر-عبد-الحميد-يكشف-دور-أكاديميات-شركة-استادات-في-الأقاليم-لاكتشاف-على-المواهب

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، والمسئول الفني لأكاديمية استادات بالزقازيق، أن هدف الأكاديمية إظهار جيل جديد من الموهوبين يفيد كرة القدم المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "أكاديمية استادات لها نشاطات كثيرة في مصر بجميع محافظات الجمهورية، وبداية من سن 5 سنوات حتى 15 سنة".

وتايع "الهدف من الأكاديميات هو الخدمة وليس الأمور الربحية، ومسئول حاليا عن أكاديمية الشرقية ولا أبحث عن الأمور وأريد خدمة البلد في المقام الأول".

شركة استادات

وواصل "الأكاديمية تقوم بنظام علمي وهناك مواهب كثيرة في الأقاليم أمثال الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والشباب يريد الفرصة فقط".

واختتم "أي لاعب يتم الاختيار عليه الشركة تكون مسئولة عن تواجده في أحد أندية الدوري الكبرى لدبأ المشوار الاحترافي في سن مبكر لاكتساب الخبرات سريعا".

عبد الحميد بسيوني: منتخب مصر سيحقق كأس أمم أفريقيا.. ومتفائل قبل مواجهة المغرب

أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لغزل المحلة، أن مباراة مصر والمغرب ستكون صعبة للغاية ومستوى الفراعنة بدأ في العودة المعهودة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "منتخب مصر لم يقدم مستويات جيدة في دور المجموعات، وعاد الأداء الطبيعي خلال مواجهة كوت ديفوار الماضية، وحققنا فوز مستحق وأداء ولا أروع".

وتابع "كانت هناك حالة من عدم الثقة بين الجماهير واللاعبين بسبب المستويات المهزوزة في دور المجموعات، وكان هناك غضب أيضا على المدرب كارلوس كيروش، والجماهير تعشق منتخب مصر وتريد تحقيق الفوز دائما".

وأكمل "كان لدي شعور مختلف بعودة منتخب مصر للأداء الجيد، وأننا نلعب أمام المنتخبات الكبرى دائما ونحقق الفوز وتظهر شخصية منتخب مصر المعروفة".

وواصل "منتخب مصر ظهر بالشخصية الحقيقية أمام كوت ديفوار، وإذا كان هناك نفس الأداء أمام المغرب سنكون في المباراة النهائية والفوز على الكاميرون في الدور المقبل".

واختتم "بطولة أفريقيا غائبة عن منتخب مصر منذ سنوات ونستطيع الفوز بالمواجهة المقبلة وجميع المباريات".

عبد الحميد بسيوني: جماهير غزل المحلة تستحق السعادة.. ونريد الفوز بكأس الرابطة المصرية

أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أنه ضد تسريب أي أحاديث تخص معسكر منتخب مصر الأخير.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "لابد من محاسبة من قام بتسريب حديث ضياء السيد أو أي شخص في المنظومة، لأنه لابد من وجود الأمانة خلال الأحاديث الجانبية".

وتابع "لاعبي غزل المحلة يقدموا مستويات جيدة في بطولة كأس الرابطة، والفوز على الزمالك وتقديم مباراة مميزة أمام إنبي والانتصار على فاركو".