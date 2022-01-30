تامر عبد الحميد: منتخب مصر سيد قارة أفريقيا.. ومباراة المغرب صعبة وليست مستحيلة

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أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن مباراة مصر والمغرب ستكون صعبة للغاية ولكن هناك أمل كبير في لاعبي المنتخب الوطني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "كان هناك حالة من عدم الثقة في اللاعبين من جانب الجماهير بسبب البداية السيئة أمام نيجيريا ولكن سرعان ما تحول الأمر للفوز واكتساب الثقة في المباريات المتتالية".

وزاد " المباراة بالطبع ستكون صعبة ولكن لاعبي منتخب مصر عادوا من بعيد وحققوا الفوز على كوت ديفوار وأظهروا شخصية منتخب مصر الحقيقية".

وتابع "غضب الجماهير المصرية وصل إلى كارلوس كيروش وبدأ يقوم بإعداد اللاعبين في أماكنهم الصحيحة وفاز بالمباريات وقدم مستويات جيدة للغاية".

واختتم "كأس أمم أفريقيا علامة مسجلة باسم منتخب مصر ولا يوجد أي تفكير من الجماهير إلا الفوز باللقب الثامن في التاريخ".

تامر عبد الحميد يكشف دور أكاديميات شركة استادات في الأقاليم لاكتشاف على المواهب

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، والمسئول الفني لأكاديمية استادات بالزقازيق، أن هدف الأكاديمية إظهار جيل جديد من الموهوبين يفيد كرة القدم المصرية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "أكاديمية استادات لها نشاطات كثيرة في مصر بجميع محافظات الجمهورية، وبداية من سن 5 سنوات حتى 15 سنة".

وتايع "الهدف من الأكاديميات هو الخدمة وليس الأمور الربحية، ومسئول حاليا عن أكاديمية الشرقية ولا أبحث عن الأمور وأريد خدمة البلد في المقام الأول".

شركة استادات

وواصل "الأكاديمية تقوم بنظام علمي وهناك مواهب كثيرة في الأقاليم أمثال الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والشباب يريد الفرصة فقط".

واختتم "أي لاعب يتم الاختيار عليه الشركة تكون مسئولة عن تواجده في أحد أندية الدوري الكبرى لدبأ المشوار الاحترافي في سن مبكر لاكتساب الخبرات سريعا".

عبد الحميد بسيوني: منتخب مصر سيحقق كأس أمم أفريقيا.. ومتفائل قبل مواجهة المغرب

أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لغزل المحلة، أن مباراة مصر والمغرب ستكون صعبة للغاية ومستوى الفراعنة بدأ في العودة المعهودة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "منتخب مصر لم يقدم مستويات جيدة في دور المجموعات، وعاد الأداء الطبيعي خلال مواجهة كوت ديفوار الماضية، وحققنا فوز مستحق وأداء ولا أروع".

وتابع "كانت هناك حالة من عدم الثقة بين الجماهير واللاعبين بسبب المستويات المهزوزة في دور المجموعات، وكان هناك غضب أيضا على المدرب كارلوس كيروش، والجماهير تعشق منتخب مصر وتريد تحقيق الفوز دائما".