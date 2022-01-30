/676041/تامر-عبد-الحميد-تاريخ-منتخب-مصر-لا-يقبل-بالتعاقد-مع-مدرب-من-أجل-التأهل-لكأس-العالم-فقط-وإهمال-البطولات-الأخرى

أكد تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق أن بطولة أمم أفريقيا بالنسبة للجماهير المصرية سهلة للغاية نظراً للفوز بها 7 مرات من قبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "مصر هي صاحبة الريادة والسيادة، ومينفعش منتخب مصر يشارك في أي بطولة من أجل التمثيل المشرف".

وتابع "المشكلة مش في كارلوس كيروش، ولكن في الشخص الذي قام بالاتفاق معه بضرورة الوصول لكأس العالم فقد وهذا الأمر خاطئ للغاية".

وواصل " المدرب شاف القلق بعد الأصوات الغاضبة من الجماهير المصري، ولذلك قام بالتركيز الشديد خلال مباريات البطولة الحالية من أجل المنافسة عليها وتحسين الأداء خلال المباريات الأخيرة خصوصا كوت ديفوار".

وأكمل "كيروش تواجد من أجل كأس العالم، والتركيز فقط في الصعود للبطولة فلم يكن هناك تركيز من المدرب بالفوز بكأس العرب أو أمم أفريقيا".

واختتم "المنتخب كسب وجوة جديدة وأبرزهم عمر مرموش وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم صمام الأمان في خط الدفاع".

تامر عبد الحميد: منتخب مصر سيد قارة أفريقيا.. ومباراة المغرب صعبة وليست مستحيلة

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن مباراة مصر والمغرب ستكون صعبة للغاية ولكن هناك أمل كبير في لاعبي المنتخب الوطني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "كان هناك حالة من عدم الثقة في اللاعبين من جانب الجماهير بسبب البداية السيئة أمام نيجيريا ولكن سرعان ما تحول الأمر للفوز واكتساب الثقة في المباريات المتتالية".

وزاد " المباراة بالطبع ستكون صعبة ولكن لاعبي منتخب مصر عادوا من بعيد وحققوا الفوز على كوت ديفوار وأظهروا شخصية منتخب مصر الحقيقية".

وتابع "غضب الجماهير المصرية وصل إلى كارلوس كيروش وبدأ يقوم بإعداد اللاعبين في أماكنهم الصحيحة وفاز بالمباريات وقدم مستويات جيدة للغاية".

واختتم "كأس أمم أفريقيا علامة مسجلة باسم منتخب مصر ولا يوجد أي تفكير من الجماهير إلا الفوز باللقب الثامن في التاريخ".

تامر عبد الحميد يكشف دور أكاديميات شركة استادات في الأقاليم لاكتشاف على المواهب

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، والمسئول الفني لأكاديمية استادات بالزقازيق، أن هدف الأكاديمية إظهار جيل جديد من الموهوبين يفيد كرة القدم المصرية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "أكاديمية استادات لها نشاطات كثيرة في مصر بجميع محافظات الجمهورية، وبداية من سن 5 سنوات حتى 15 سنة".

وتايع "الهدف من الأكاديميات هو الخدمة وليس الأمور الربحية، ومسئول حاليا عن أكاديمية الشرقية ولا أبحث عن الأمور وأريد خدمة البلد في المقام الأول".