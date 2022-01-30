بـ200 ألف جنيه.. صحفى بـ«دوت الخليج» يكشف تفاصيل مغامرته لاكتشاف تأجير الأرحام

جدة - نرمين السيد - وقال الجوهرى، فى مداخلة هاتفية، بقناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد على، إن المغامرة بدأت بالبحث حول حقيقة وجود تأجير أرحام فى مصر أم لا؟.. وتم اكتشاف أنه موجود فى مصر بالفعل، وهناك صفحات على السوشيال ميديا متخصصة فى ذلك.

وأضاف إسلام الجوهرى، أنه تم التواصل مع أحد السماسرة ومع سيدة تريد تأجير الرحم، وقمنا بمقابلتهما وطلبوا مبلغ حوالى 200 ألف جنيه مقابل تأجير الرحم.

وأوضح أن التكلفة تكون مقابل تأجير الرحم لمدة 9 شهور، وهى مدة الحمل، وتكون شاملة عملية ولادة الطفل، مؤكدا أن هذا الأمر يتم فى الخفاء ولهم أساليب ملتوية لعمل هذا الأمر.

دوت الخليج يكشف العالم الخفى لسماسرة تأجير الأرحام

وكان "دوت الخليج" قد كشف العالم السرى لتجارة الأرحام وموقف الإسلام والمسيحية ونقابة الأطباء من هذه التجارة.

وحسب ما رصده "دوت الخليج" فظاهرة تأجير الرحم موجودة فى مصر، وتجرى فى الخفاء، لأسباب قانونية وشرعية، وبحكم التقاليد، يتفق الطرفان على السرية، ويلجأ لها الزوجين بسبب مشكلة تواجها الأم وتحول بينها وبين الإنجاب، لذلك تلجأ المرأة التى لا تستطيع حمل الجنين، بالاستعانة بأم بديلة لحمل الطفل، مقابل مكاسب مادية.