/676042/التعاون-السعودي-يقترب-من-ضم-يوسف-البلايلي

اقترب يوسف البلايلي من الانتقال لنادي التعاوس السعودي، بعد دخول إدارة الفريق في مفاوضات قوية مع اللاعب لضمه خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف الإعلامي وليد الفراج ببرنامج أكشن مع وليد أن مسئولوا التعاون فتحوا خط مفاوضات مع النجم الجزائري يوسف البلايلي لضمه، وأنهم مستعدون لتلبية بعض طلبات الدولي الجزائري، للعب للفريق.

وأشار إلى أن يوسف البلايلي في طرقه للموافقة على عرض التعاون له، واللعب بين صفوفه، خاصة أنه حالياً بدون فريق يعد فسخ تعاقده من نادي قطر.

ونجح التعاون في ضم مصطفى فتحي من الزمالك منذ أيام مقابل مليون دولار، بعدما توقفت الصفقة لأيام قبل أن يتم حل الأزمة التي حدثت في الأخير.

مصطفى فتحي: تنازلت عن فلوسي للزمالك لأن النادي في ظروف صعبة

تحدث مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق المنتقل حديثاً إلى التعاون السعودي، مقابل مليون دولار، حول تفاصيل انتقاله من القلعة اليضاء.

وقال مصطفى فتحي في تصريحات تليفزيونية على قناة أم بي سي أكشن ببرنامج " أكشن مع وليد": " اتنازلت عن مستحقاتي لنادي الزمالك، لأن النادي يعاني من ظروف سيئة ومشاكل كبيرة".

وأكمل: " لمافيش فلوس في الوقت الحالي في الزمالك، لذلك تنازلت عن 100 ألف دولار ومثلها للتعاون لإتمام انتقالي للدوري السعود"

وزاد: " من حق جماهير الزمالك تزعل على رحيلي، ولكن يوجد تفاصيل وظروف لا يعرفها أحد، وسأعود للنادي في أي وقت مرة أخرى".

وأردف: "التنازل لا يعني رغبتي في الرحيل عن الزمالك، الناس فسرتها بشكل مختلف، انا اتنازلت حبا في الزمالك".

تعليق ناري من مرتضى منصور على بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول بيع مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي بشكل رسمي، بعد الأزمة التي عطلت الصفقة مؤخراً.

ونشر مرتضى منصور فيديو على صفحته الشخصية وقال من خلاله: " لما وافقنا على بيع مصطفى فتحي بمليون دولار وهو متبقي له 4 شهور، خرج البعض ويقول كيف تبيع مصطفى فتحي القيمة والقامة، ولما حصلت مشكلة خرجوا يقولوا الفاشل اللي معرفش يبيعوا".

وأضاف: " العقد بتاع مصطفى فتحي اتمضى خلاص وهيبقى اللاعب من الغد لاعباً في نادي التعاون بشكل رسمي، واتباع بنفس المبلغ مليون دولار".

وزاد:" أشكر رئيس نادي التعاون سعود الرشودي بعد مداخله بينو وبيني، من خلالها تم حل جميع المشاكل، وأدعم الشعب السعودي والإمارتي ولا أحد يستطيع أن يحدث فتنة بيننا بسبب مليون دولار حتى".

وأكمل: " العلاقات المصرية بين مصر ودول العالم العربي على أفضل ما يرام، مش هنبوظها عشان صفقة لاعب".

وأردف: "أحمد جلال إبراهيم مضى عقد بيع اللاعب، ومصطفى فتحي مضى خلاص للتعاون".

وأختتم قائلاً: "رسالة إلى جماهير الزمالك، مصطفى فتحي صفحة واتقفلت، أرفض التنمر عليه نتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد".