تامر عبد الحميد: جميع مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا نهائيات مبكرة.. والكاميرون طريقها سهل

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أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن أهمية كارلوس كيروش مع منتخب مصر حاليا هو اكتشاف المواهب الجديدة والاستفادة منهم خلال البطولات الكبرى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "منتخب المغرب من أفضل المنتخبات المشاركة في البطولة الحالية، ولكن منتخب مصر كبير ويستطيع التعامل مع المباراة ونحن أسياد أفريقيا".

وواصل "منتخب الكاميرون لم يقدم أداء متميز لأنه لم يواجه أي منتخب كبير والحكم عليه خلال المواجهة المقبلة أمام مصر أو المغرب، ووقتها سيكون المباراة الصعبة لهم أمام جماهيرهم".

وتابع "مجموعة مصر لم يكن ترتيب المباريات جيداً، فالبداية كانت أمام نيجيريا ثم غينيا بيساو والسودان، واختارنا الطريق الصعب بالتواجد في المركز الثاني بالمجموعة".

وتابع "كل مباريات منتخب مصر نهائيات البداية أمام نيجيريا ثم كوت ديفوار ثم المغرب، وفي حالة الصعود سوف نقابل الكاميرون مستضيف البطولة".

واختتم "لو كنا صعدنا في المركز الأول كانت المباريات القوية سوف تكون في الأدوار الحاسمة للغاية وليس كما يحدث حاليا".

تامر عبد الحميد: تاريخ منتخب مصر لا يقبل بالتعاقد مع مدرب من أجل التأهل لكأس العالم فقط وإهمال البطولات الأخرى

أكد تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق أن بطولة أمم أفريقيا بالنسبة للجماهير المصرية سهلة للغاية نظراً للفوز بها 7 مرات من قبل.

تامر عبد الحميد

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "مصر هي صاحبة الريادة والسيادة، ومينفعش منتخب مصر يشارك في أي بطولة من أجل التمثيل المشرف".

وتابع "المشكلة مش في كارلوس كيروش، ولكن في الشخص الذي قام بالاتفاق معه بضرورة الوصول لكأس العالم فقد وهذا الأمر خاطئ للغاية".

وواصل " المدرب شاف القلق بعد الأصوات الغاضبة من الجماهير المصري، ولذلك قام بالتركيز الشديد خلال مباريات البطولة الحالية من أجل المنافسة عليها وتحسين الأداء خلال المباريات الأخيرة خصوصا كوت ديفوار".

وأكمل "كيروش تواجد من أجل كأس العالم، والتركيز فقط في الصعود للبطولة فلم يكن هناك تركيز من المدرب بالفوز بكأس العرب أو أمم أفريقيا".

واختتم "المنتخب كسب وجوة جديدة وأبرزهم عمر مرموش وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم صمام الأمان في خط الدفاع".

تامر عبد الحميد: منتخب مصر سيد قارة أفريقيا.. ومباراة المغرب صعبة وليست مستحيلة

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن مباراة مصر والمغرب ستكون صعبة للغاية ولكن هناك أمل كبير في لاعبي المنتخب الوطني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "كان هناك حالة من عدم الثقة في اللاعبين من جانب الجماهير بسبب البداية السيئة أمام نيجيريا ولكن سرعان ما تحول الأمر للفوز واكتساب الثقة في المباريات المتتالية".

وزاد " المباراة بالطبع ستكون صعبة ولكن لاعبي منتخب مصر عادوا من بعيد وحققوا الفوز على كوت ديفوار وأظهروا شخصية منتخب مصر الحقيقية".

وتابع "غضب الجماهير المصرية وصل إلى كارلوس كيروش وبدأ يقوم بإعداد اللاعبين في أماكنهم الصحيحة وفاز بالمباريات وقدم مستويات جيدة للغاية".

واختتم "كأس أمم أفريقيا علامة مسجلة باسم منتخب مصر ولا يوجد أي تفكير من الجماهير إلا الفوز باللقب الثامن في التاريخ".