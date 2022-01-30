/676044/تامر-عبد-الحميد-يشرح-كيف-يتخطى-منتخب-مصر-المغرب-بكأس-أمم-أفريقيا

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة المغرب لابد لها تركيز شديد تكتيكي داخل أرض الملعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "منتخب المغرب قوي في الهجوم خلال المباريات ولابد أن لا ينكمش اللاعبين والتواجد في الدفاع المتأخر، ولابد من المقابلة قبل منتصف الملعب لتلاشي الخطورة".

وواصل "منتخب مصر بدأ مباراة كوت ديفوار بشكل سيئ ولكن ظهر عمر مرموش وهدد بكرة في العارضة سببت الرعب للاعبي ساحل العاج، ولابد أن يحدث هذا الأمر خلال المواجهة اليوم لإرباك دفاعات المغرب".

وأكمل "منتخب كوت ديفوار كان يعلم تاريخ مواجهات مصر أمامهم في كأس أمم أفريقيا، واليوم سيتبدل الأمر لأن نتائج المغرب أمامنا كبيرة لهم ولكن منتخب مصر كبير ولا يهاب أحد".

مباراة مصر والمغرب

واختتم " طريقة 4/3/3 هي الأهم لمباراة اليوم، ويجب التركيز مع أشرف حكيمي أبرز لاعبي المغرب بجانب الخط الهجومي لهم ووقتها نستطيع التعامل مع المباراة".

تامر عبد الحميد: جميع مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا نهائيات مبكرة.. والكاميرون طريقها سهل

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن أهمية كارلوس كيروش مع منتخب مصر حاليا هو اكتشاف المواهب الجديدة والاستفادة منهم خلال البطولات الكبرى.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "منتخب المغرب من أفضل المنتخبات المشاركة في البطولة الحالية، ولكن منتخب مصر كبير ويستطيع التعامل مع المباراة ونحن أسياد أفريقيا".

وواصل "منتخب الكاميرون لم يقدم أداء متميز لأنه لم يواجه أي منتخب كبير والحكم عليه خلال المواجهة المقبلة أمام مصر أو المغرب، ووقتها سيكون المباراة الصعبة لهم أمام جماهيرهم".

وتابع "مجموعة مصر لم يكن ترتيب المباريات جيداً، فالبداية كانت أمام نيجيريا ثم غينيا بيساو والسودان، واختارنا الطريق الصعب بالتواجد في المركز الثاني بالمجموعة".

وتابع "كل مباريات منتخب مصر نهائيات البداية أمام نيجيريا ثم كوت ديفوار ثم المغرب، وفي حالة الصعود سوف نقابل الكاميرون مستضيف البطولة".

واختتم "لو كنا صعدنا في المركز الأول كانت المباريات القوية سوف تكون في الأدوار الحاسمة للغاية وليس كما يحدث حاليا".

تامر عبد الحميد: تاريخ منتخب مصر لا يقبل بالتعاقد مع مدرب من أجل التأهل لكأس العالم فقط وإهمال البطولات الأخرى

أكد تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق أن بطولة أمم أفريقيا بالنسبة للجماهير المصرية سهلة للغاية نظراً للفوز بها 7 مرات من قبل.

تامر عبد الحميد

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "مصر هي صاحبة الريادة والسيادة، ومينفعش منتخب مصر يشارك في أي بطولة من أجل التمثيل المشرف".

وتابع "المشكلة مش في كارلوس كيروش، ولكن في الشخص الذي قام بالاتفاق معه بضرورة الوصول لكأس العالم فقد وهذا الأمر خاطئ للغاية".

وواصل " المدرب شاف القلق بعد الأصوات الغاضبة من الجماهير المصري، ولذلك قام بالتركيز الشديد خلال مباريات البطولة الحالية من أجل المنافسة عليها وتحسين الأداء خلال المباريات الأخيرة خصوصا كوت ديفوار".

وأكمل "كيروش تواجد من أجل كأس العالم، والتركيز فقط في الصعود للبطولة فلم يكن هناك تركيز من المدرب بالفوز بكأس العرب أو أمم أفريقيا".

واختتم "المنتخب كسب وجوة جديدة وأبرزهم عمر مرموش وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم صمام الأمان في خط الدفاع".