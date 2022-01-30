/676045/تامر-عبد-الحميد-العزيمة-والروح-ستكون-سبب-فوز-مصر-على-المغرب-دون-الحاجة-لكارلوس-كيروش

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن وحيد خاليلوزيتش مدرب المغرب سيكون لديه تركيز كبير على محمد صلاح من أجل إيقاف خطورته.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "لابد أن يكون هناك تواجد لعمر كمال عبد الواحد في الخط الهجومي نظراً للرقابة التي ستكون على محمد صلاح، ويكون هناك مساعدة من عمرو السولية حال تقدم الظهير الأيمن، لتغطية المنطقة الدفاعية الخاصة بمنتخب مصر".

وزاد "القتال والروح والإرادة سيكون لهم كلمة السر خلال المباراة، وهذه المباراة ليست للمدربين على الخط، فالمواجهة عربية وكل لاعب يعرف جيداً كم تمثل هذه المباراة لهم".

وواصل "لن يكون هناك تغيير في تشكيل منتخب مصر أمام المغرب، وسيتم تثبيت الهيكل الأساسي للاعبين داخل أرض الملعب، ولو اللاعيبة عندها إرادة للفوز هنكسب المغرب وهنكون مطمنين خلال أحداث المباراة".

وأكمل "عمرو السولية ظهر جيداً خلال المواجهة الماضية أمام كوت ديفوار لأنه لم يلتزم بتعليمات كارلوس كيروش، والمساعدين المصريين للمدرب سيكونوا هم المدربين الأساسيين خلال أحداث المباراة اليوم لنقل الروح والعزيمة".

تامر عبد الحميد يشرح كيف يتخطى منتخب مصر المغرب بكأس أمم أفريقيا

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة المغرب لابد لها تركيز شديد تكتيكي داخل أرض الملعب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "منتخب المغرب قوي في الهجوم خلال المباريات ولابد أن لا ينكمش اللاعبين والتواجد في الدفاع المتأخر، ولابد من المقابلة قبل منتصف الملعب لتلاشي الخطورة".

وواصل "منتخب مصر بدأ مباراة كوت ديفوار بشكل سيئ ولكن ظهر عمر مرموش وهدد بكرة في العارضة سببت الرعب للاعبي ساحل العاج، ولابد أن يحدث هذا الأمر خلال المواجهة اليوم لإرباك دفاعات المغرب".

وأكمل "منتخب كوت ديفوار كان يعلم تاريخ مواجهات مصر أمامهم في كأس أمم أفريقيا، واليوم سيتبدل الأمر لأن نتائج المغرب أمامنا كبيرة لهم ولكن منتخب مصر كبير ولا يهاب أحد".

مباراة مصر والمغرب

واختتم " طريقة 4/3/3 هي الأهم لمباراة اليوم، ويجب التركيز مع أشرف حكيمي أبرز لاعبي المغرب بجانب الخط الهجومي لهم ووقتها نستطيع التعامل مع المباراة".