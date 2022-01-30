/676046/تامر-عبد-الحميد-كارتيرون-غدار-والعمل-داخل-الزمالك-لا-يحتاج-إلى-شعبية-كبيرة

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أنه لم ينقصه أي شيئ للتواجد كمدرب داخل الزمالك أو منتخب مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "ربنا لم يأذن لي حتى الأن بالتواجد كمدربا وأنا لم ينقصني أي شيئ نهائيا وأنتظر الإشارة فقط وغير حزين".

وتابع "التدريب لا يحتاج إلى شعبية كبيرة والأهم هو العمل بإخلاص والشغل داخل نادي الزمالك صعب للغاية لأن أولادة كتير والجميع يستحق التواجد".

وواصل "لا أريد تواجد باتريس كارتيرون داخل الزمالك حتى الأن، وكارتيرون قام بطعن نادي الزمالك في ظهرة خلال أهم لحظة في الموسم وقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكنت ضد عودته ومازلت مصمم على هذا الرأي".

واختتم "اللي يبيع مرة يبيع التانية، وبرغم اختلافي مع مرتضى منصور قبل كدا، ولكنني أرى أنه لم يقصر مع كارتيرون، ومفيش أمان للمدرب اللي يبيع".

تامر عبد الحميد: تاريخ منتخب مصر لا يقبل بالتعاقد مع مدرب من أجل التأهل لكأس العالم فقط وإهمال البطولات الأخرى

أكد تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق أن بطولة أمم أفريقيا بالنسبة للجماهير المصرية سهلة للغاية نظراً للفوز بها 7 مرات من قبل.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "مصر هي صاحبة الريادة والسيادة، ومينفعش منتخب مصر يشارك في أي بطولة من أجل التمثيل المشرف".

وتابع "المشكلة مش في كارلوس كيروش، ولكن في الشخص الذي قام بالاتفاق معه بضرورة الوصول لكأس العالم فقد وهذا الأمر خاطئ للغاية".

باتريس كارتيرون ونادي الزمالك المصري

وواصل " المدرب شاف القلق بعد الأصوات الغاضبة من الجماهير المصري، ولذلك قام بالتركيز الشديد خلال مباريات البطولة الحالية من أجل المنافسة عليها وتحسين الأداء خلال المباريات الأخيرة خصوصا كوت ديفوار".

وأكمل "كيروش تواجد من أجل كأس العالم، والتركيز فقط في الصعود للبطولة فلم يكن هناك تركيز من المدرب بالفوز بكأس العرب أو أمم أفريقيا".

واختتم "المنتخب كسب وجوة جديدة وأبرزهم عمر مرموش وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم صمام الأمان في خط الدفاع".