إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

جدة - نرمين السيد - وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من نائبه بانقلاب سيارة على طريق المراغة سوهاج الزراعى، ووجود مصابين تم نقل المصابين للمستشفى، وتم رفع آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

وتبين من التحريات التى قادها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق فرعى بناحية قرية نجع طايع دائرة المركز عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلاب السيارة على جانب الطريق وسقوطها بالأرض الزراعية.

وأوضحت التحريات أن المصابين "ولاء. م 33 سنة، بخلع بالكتف الأيسر وإشتباه ما بعد الإرتجاج ومحمود. خ، 20 سنة، باشتباه ما بعد الإرتجاج وأسماء. ع 32 سنة بكدمات متفرقه بالجسم، وهناء. ف 27 سنة باشتباه خلع بالكتف الأيسر باشتباه خلع بالعمود الفقرى وإصابة هانى. ص 37 سنة بكدمات بالصدر، واشتباه نزيف بالبطن تم نقل المصابين من الأول حتى الثالث لمستشفى المراغة المركزى".