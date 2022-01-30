لا للإدمان.. الإفتاء: كن لبنة صالحة وأقلع عن المخدرات

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار للمتعاطين: "لا تكن لبِنَةً سيئة في بناء الأمة، فتكون سببًا في ضعفها ووهنها؛ فقوة الأمة بقوة وصلاح شبابها، وضعفها وخوارها بضعف وفساد شبابها. كن لبنةً صالحة وأقلع عن المخدَّرات".

كما نصحت، بالابتعاد عن المخدرات، قائلة إن المال الذى تنفقه على المخدَّرات أنت مُؤاخَذٌ عليه مرتين، الأولى: حين حرمت أولادك منه، والثانية: حين أنفقته فيما لا يباح.

ووجهت، نصيحتها للمدمنين: "إن كنت قد ابتليت بتعاطى المخدِّرات فلا تبلى غيرك بها، ولا تكن عونًا للشيطان على إخوانك؛ قال تعالى: "وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ".. العنكبوت: 13".

وأكدت الإفتاء أن كثيرا ممن وقع فى فخ الإدمان كان مقلدا لأصدقائه ورفقاء السوء، مشددة على أنه لابد أن يكون للمسلم رأى سديد ولا يسير وفق أهواء الناس.