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أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 891 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 354300 حتى اليوم.

دوت الخليج

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2018 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 354300 وخروجهم من المستشفيات

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الصحة: تسجيل 2018 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 44 حالة وفاة

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 421478 من ضمنهم 354300 حالة تم شفاؤها، و 22566 حالة وفاة.

هذا وتحدث الدكتور عبد الهادى خضر طبيب الباطنة والمناعة، عن المتحور الجديد الذي يسمى "BA.2"، منوها أن بداية ظهور هذا المتحور الفرعي كانت فى الدنمارك، كما أن الاحصائيات تقول ان لديهم 50 الف حالة، والتي يمثل تعداد السكان فيها 5.8مليون مواطن، تمت اصابتها اما في الولايات المتحدة رصد ما يقرب من 127 حالة حتى يوم امس، مشيرا إلى ان أعراضه نفس اعراض الاوميكرون BA.1 .

وتابع خضر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية تقديم الاعلامي عمرو اديب والمذاع على قناة ام بي سي مصر، أن هذا المتحور الفرعي لا يسبب أعراض أشد خطورة من أوميكرون ، لافتا إلى أن الاوميكورن لا يجب الاستهتار به، حيث انه تسبب في حالات الوفاة على الرغم انه اقل خطورة من فيروس كورونا.

50 ألف حالة مصابة بـ متحور كورونا الجديد BA2 بالدنمارك

ونوه الدكتور عبد الهادى خضر طبيب الباطنة والمناعة انه لا يوجد حقائق تشير إلى انه من تعرض للاصابة بالأوميكرون قد يلتحق به مرة أخرى.

وزاد خضر خلال حديثه:” الفيروس لن يقضي على البشرية باكملها لاننه بذلك يقضي على نفسه، موضحا أنه يتحور حتى يتعايش معنا وسيكون مشابه للأنفلونزا والأمراض الأخرى وفايزر وموديرنا تعمل على عمل مصل لمواجهة المتحور أوميكرون.

هذا وأثارت النسخة الجديدة من متحور أوميكرون "BA.2" الذعر في بعض الدول الأوروبية مثل الدنمارك وكذلك في الولايات المتحدة، وذلك لسرعة الانتشار التي يتمتع بها، اضف إلى ذلك عدم ظهوره في تحليل PCR مما يصعب أكتشاف هذا الفيروس الخفي .

ويقوم عدد من العلماء بمراقبة هذا المتحور الجديد لفيروس كورونا، حيث أطلقوا عليه اسم BA.2، لكونه مشتق من متحور أوميكرون،وذلك بحسب ما تم نشره بمجلة ذا ساينتست" The Scientist العلمية، حيث أفادت بأنه ينتشر بشكل أسرع إلى حد ما من أوميكرون.

ما لا تعرفه عن متحور أوميكرون الفرعي BA.2

المعلومات الأولية عن المتحور الفرعي أشارت إلى أنه لا يظهر في تحليل الـ"بي سي آر" PCR لذا ذهب البعض إلى تسميته "أوميكرون الخفي".

ونوهت الهيئة الصحية البريطانية انه يتم اجراء مزيد من التحليلات والدراسات في الوقت الحالي لافتة النظر إلى أنه تم تحديد 53 إصابة فقط من السلالة الفرعية في المملكة المتحدة بحلول 10 يناير.

السلالة الفرعية لمتحور أوميكرون تصيب 400 شخص في إنجلترا

فيما أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، أن إنجلترا سجلت أكثر من 400 إصابة بسلالة فرعية جديدة من متحور "أوميكرون".