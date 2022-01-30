/676047/تامر-عبد-الحميد-كنت-السبب-في-فوز-مرتضى-منصور-برئاسة-نادي-الزمالك-2005-أمام-كمال-درويش

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أنه تعامل مع مرتضى منصور رئيس النادي الحالي منذ عام 1997.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "كانت تربطني علاقة جيدة بمرتضى منصور منذ سنوات عديدة، وهو يعلم جيدا أنني كنت السبب الرئيسي في فوزة بمنصب رئيس الزمالك عام 2005 أمام كمال درويش".

وتابع "أعرف جميع المرشحين لانتخابات الزمالك جيداً، وكنت مسئول عن قطاع كرة القدم مع مرتضى منصور عام 2005 بجانب الراحل إبراهيم يوسف، وهناك تاريخ كبير معه".

مرتضى منصور

وزاد "نادي الزمالك يمر بمرحلة صعبة وأتمنى نهاية الانتخابات على خير وتربطني علاقة جيدة مع أحمد سليمان منذ زمن، وأنا على مسافة واحدة من الجميع، وكنت زعلان من فاروق جعفر وإسماعيل يوسف وظلموني في بعض الأمور".

واختتم "بتعامل مع الناس بحب وإخلاص واللي فات مات وعندما أهاجم أي شخص يكون فنيا فقط، وأحترم محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي وأعترض فقط على الأمور الفنية داخل الملعب".

تامر عبد الحميد: كارتيرون غدار.. والعمل داخل الزمالك لا يحتاج إلى شعبية كبيرة

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أنه لم ينقصه أي شيئ للتواجد كمدرب داخل الزمالك أو منتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "ربنا لم يأذن لي حتى الأن بالتواجد كمدربا وأنا لم ينقصني أي شيئ نهائيا وأنتظر الإشارة فقط وغير حزين".

تامر عبد الحميد

وتابع "التدريب لا يحتاج إلى شعبية كبيرة والأهم هو العمل بإخلاص والشغل داخل نادي الزمالك صعب للغاية لأن أولادة كتير والجميع يستحق التواجد".

انتخابات نادي الزمالك أحمد سليمان

وواصل "لا أريد تواجد باتريس كارتيرون داخل الزمالك حتى الأن، وكارتيرون قام بطعن نادي الزمالك في ظهرة خلال أهم لحظة في الموسم وقبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكنت ضد عودته ومازلت مصمم على هذا الرأي".

المدرب باتريس كارتيرون

واختتم "اللي يبيع مرة يبيع التانية، وبرغم اختلافي مع مرتضى منصور قبل كدا، ولكنني أرى أنه لم يقصر مع كارتيرون، ومفيش أمان للمدرب اللي يبيع".