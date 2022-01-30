طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون اليوم امتحانات الجبر والأحياء والفلسفة

جدة - نرمين السيد - وتحرص المدارس فى المحافظات، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا.
وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات حيث بدأت السبت 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية لطلاب الصف الأول الثانوى العام، بينما انطلقت الاختبارات 23 من نفس الشهر بالنسبة لطلاب الصف الثانى الثانوى العام وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.
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