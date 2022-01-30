صغرى القاهرة 8.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد الطقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و شمال الصعيد.





وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية جنوبية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 16 8 الإسكندرية 16 10 وادى النطرون 16 8 طنطا 16 8 شبين الكوم 16 8 دمنهور 16 8 بلطيم 16 8 مطروح 15 8 السلوم 15 8 سيوة 16 3 بورسعيد 17 8 دمياط 17 8 الزقازيق 16 8 المنصورة 16 8 الإسماعيلية 17 7 السويس 17 8 العريش 17 8 رفح 17 8 رأس سدر 17 10 نخل 15 01 نويبع 17 11 طابا 15 10 كاترين 11 2- الطور 18 9 شرم الشيخ 19 13 الغردقة 19 11 مرسى علم 20 10 الفيوم 17 5 بنى سويف 17 5 المنيا 17 6 أسيوط 17 5 سوهاج 17 5 قنا 17 6 الأقصر 18 7 أسوان 19 8 إدفو 19 7 أبوسمبل 18 7 الوادى الجديد 19 4 شلاتين 22 11 أبو رماد 21 11 حلايب 20 12 رأس حدربة 20 11

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