مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مواجهة منتخب مصر ضد نظيرة المغرب ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

يخوض النادي الأهلي ضد فريق البنك الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً، عبر قنوات 1 ON TIME SPORT

يخوض فريق المصري البورسعيدي ضد نظيرة إيسترن كومباني في تمام الساعة الثانية ظهرا عبر قنوات 2 ON TIME SPORT

يخوض فريق بيراميدز ضد مصر المقاصة في تمام الساعة الثانية ظهراً، عبر قنوات ON TIME SPORT

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة مصرضد نظيرة المغرب والتي من المقر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max

تقام مباراة السنغالضد نظيرة غينيا الإستوائية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجريات اللقاء، وهدد مرمى بوركينا فاسو ولكن نجح الحارس في الحفاظ على شباكه.

وهددت بوركينا فاسو مرمى المنتخب التونسي عن طريق المرتدات التي شكلت خطورة، وفي أخر دقيقة قبل نهاية الشوط سجل دانجو واتارا هدف بوركينا من مرتدة أستغلها وراوغ مدافعي تونس، وتقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

هدف بوركينا فاسو ضد تونس دفاع كريثية رحو زوج في ماهب الرياح pic.twitter.com/PFOvxGRB6S — karim DZD (@boutemak_karim) January 29, 2022

وفي شوط المباراة الثاني دخل علي معلول ونعيم السليتي مع بدايته، وواصلت تونس الضغط، وأضاعوا أكثر من كرة عن وهبي الخزري ويوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

ولكن فشلت كل محاتلولات المنتخب التونسي في ظل الدكحتل الدفاعي الكبير لبوركينا فاسو بجانب تألق لافت لحارس المرمى.

تونس ضد بوركينا فاسو

وشكلت الهجمات المرتدة خطورة كبيرة على مرمى تونس، وكان من الممكن تسجيل هدف ثاني لولا تعامل الحارس بشير بن سعيد مع الكرات بشكل مميز.

وبتلك النتيجة تأهلت بوركينا فاسو لدور نصف النهائي، في انتظار الفائز من السنغال وغينيا الإستوائية.