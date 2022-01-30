/676053/موعد-مباراة-السنغال-وغينيا-الاستوائية-اليوم-في-كأس-أمم-إفريقي

يدخل منتخب السنغال مباراته اليوم الأحد، أمام نظيرة غينيا الإستوائية "الحصاد الأسود"، والتي من المقرر إقامتها في تمام التاسعة مساءً، الأحد، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، في ختام منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة السنغال ضد نظيرة غينيا الإستوائية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max

نتيجة مباراة السنغال وجزر القمر

حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 2/0، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وواصلت السنغال سيطرتها على اللقاء بحثاً عن تسجيل هدف أول في مرمى الرأس الأخضر، ولكن تألق حارس الأخير وحافظ على نظافة مرماه ليخرج الشوط الأول باتعادل السلبي.

وفي شوط المباراة الثاني أعطى حكم المباراة بطاقة حمراء لحارس الرأس الأخضر فوزينيا بعد كرة مشتركة بينه وبين ساديو ماني، ليلعب منتخب الرأس الأخضر بتسعة لاعبين بعد طرد باتريك أندرادي في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 63 سجل ماني الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 63، ثم عزز أحمد دينج بالهدف الثاني في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز السنغال بنتيجة 2/0.

وظهر في الصورة حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، الذي تواجد في المستشفى أيضًا للاطمئنان على حالته، بعد تدخله القوي على ماني، حيث حرص في الوقت نفسه على مساندة نجم السنغال.

في الدقيقة الـ 58 من عمر المباراة، جاء تدخل قوي في الهواء، بين حارس الرأس الأخضر، والسنغالي ساديو مانى، ليسقط الطرفين ويتدخل الطاقم الطبي للمنتخبين.

سقوط ساديو مانى وحارس الرأس الأخضر، عقبه بطاقة حمراء، للأخير، بعد تدخل قوي منه على مانى، أمام منطقة الجزاء، ليخرج الحارس بالبطاقة الحمراء، ومتأثر بالصدمة.

خروج ساديو ماني ونقله للمستشفى

وخرج ساديو مانى في الدقيقة الـ 70 من عمر المباراة، بعد سقوطة في المباراة، بسبب ارتجاج تعرض له مانى، بعد التصادم مع فوزينيا.

وسجل ساديو مانى أول أهداف المباراة، في الدقيقة الـ 63 من عمر المباراة، من خلال متابعة لضربة ركنية، يسكنها بأريحيا في أقصى الزاوية اليمني من المرمى.