وزير الخارجية يلتقى نظيره اللبناني خلال زيارته الحالية إلى الكويت

بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، صباح اليوم الأحد، العلاقات المصرية اللبنانية الوطيدة وسبل استكمال الجهود المصرية والعربية، لدعم لبنان ومستجدات التطورات على الساحة اللبنانية؛ وذلك على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه الكويت حاليا.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مشاركة مصر في الاجتماع تهدف إلى مواصلة التشاور مع وزراء الخارجية العرب، بشأن الملفات والقضايا العربية الراهنة وتنسيق المواقف بهدف دعم آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.
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