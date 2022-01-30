وزير النقل يعلن دخول برج الإشارات الرئيسى بمحطة منيا القمح و برج...

بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل دخول برج الإشارات الرئيسى بمحطة منيا القمح و كذا برج الإشارات الثانوى بكوم حلين بطول 12.5 كم بالإضافة لعدد 6مزلقانات و 25 موتور تحويلة و 68 تراك و 50 سيمافور ضوئي في الخدمة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خطى بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد – الزقازيق / أبو كبير بطول 214كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنزموبيلتى العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety Integrity Level - 4) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم).

و أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى القديم) بآخر إلكتروني حديث ، وزيادة عدد الرحلات في اليوم ، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان و أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات ، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.