/676057/الليلة-فردوس-عبد-الحميد-ضيفة-على-برنامج-مصر-الجديدة

يستعد برنامج «مصر الجديدة» ، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية etc، لاستقبال الفنانى القديرة فردوس عبد الحميد، لينالوا شؤل ضيافتها على البرنامج.

دوت الخليجيرصد استضافة فردوس عبد الحميد على برنامج مصر الجديدة

وتتحدث فردوس عبد الحميد خلال الحلقة عن العديد من الأسرار الخاصة في حياتها، وتكشف رأيها في الأعمال الفنية المُقدمة على الساحة الفنية حاليًا.

فردوس عبد الحميد

بدأت الفنانة فردوس عبد الحميد حياتها الفنية على خشبة المسرح القومي، وقدمها المخرج كمال الشيخ، في فيلم على من نطلق الرصاص، والذي شاركت فيه بجانب الفنانة سعاد حسني، وتوالت الأعمال الفنية على فردوس التي حققت من خلالها العديد من النجاحات.

فرد س عبد الحميد ممثلة مصرية، حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم التمثيل عام 1969، إلا أن بدايتها الحقيقية جاءت عقب مشاركتها في مسلسل (ميزو) عام 1977، لتتوالى أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعمالها (الطوق والأسورة، الحريف، في مهب الريح).

فردوس عبد الحميد تتزوج من نبيل الحلفاوي

تزوجت الفنانة فردوس عبد الحميد من الممثل نبيل الحلفاوي، وأنجبا ابنهما خالد الذي عمل بمجال الإخراج، وانفصلا بعد ذلك، لتتزوج من المخرج محمد فاضل،وأنجبا ابنهما «أحمد».

جوائز حصدتها فردوس عبد الحميد

في عام 2008 حصلت على قلادة العنقاء الذهبية الدولية من «مهرجان العنقاء الذهبية الدولي»، وفي أكتوبر 2008 انضمت للجنة تحكيم المنبر الذهبي الرابع بقازان.

تفاصيل برنامج مصر الجديدة

برنامج مصر جديدة تقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة قناة etc، هو برنامج قائم على عرض ملخص الأحداث الجارية، والقضايا الهامة، كما يحتوي على حوارات مع الفنانين.

يحيى الفخراني وصاحبة السعادة

من ناحية أخرى، فجر الفنان الكبير يحيى الفخراني، مجموعة تصريحات مثيرة وجرئية، أثناء حلوله ضيفا في الجزء الثاني من برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر قناة dmc، وتقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس.

تحدث يحيى الفخراني، عن أعماله الفنية وعن كواليس فيلم خرج ولم يعد وفيلم المتشردان، مشيرا إلى أنه قرر عدم المشاركة في أي فيلم من بعده، فقال: «فيلم خرج ولم يعد كان صعبا بالنسبالي جدا، عشان مشهد الفار اللي في السجن، وأنا مش بحب الفران والمخرج قالي الفار هيمشي قدام وشك ساعتها مكنتش عارف أعمل أيه وشديت معاه وقولتله مش هعمله، وقالي المشهد مش هينفع يتلغي ولما شغلوا الإضاءة الفار مات قولتلهم شوفتوا بقى ربنا مش عايز المشهد».

واستكمل:«فريد شوقي مكنش مقتنع بالفيلم عشان مشوار التصوير في محافظة تانية وكانت أجواء التصوير مش سهلة بس هو الوحيد اللي وافق يشتغل معايا، وعادل أدهم رفض والوحيد اللي وافق فريد شوقي».

وأضاف، معلنا عن قرار اعتزاله للسينما: «قررت مش هعمل سينما بعد المتشردان بس حد بعتلي سهرة تليفزيونية الرهان وقولت آخرتها أعمل سهرة تليفزيونية، بس أول ما قريت عجبني جدا وكلمت المخرج وقولتله أنا هشتغل معاك، وفعلا نجحت جدا وكان قرار مناسب».