وفاة الموسيقار طارق شرارة متأثرًا بفيروس كورونا

/676058/وفاة-الموسيقار-طارق-شرارة-متأثرا-بفيروس-كورونا

توفى صباح اليوم الموافق الاحد 30 يناير الموسيقار طارق شرارة عن عمر يناهز الـ 72 عاماً، وذلك اثر اصابته بفيروس كورونا.

دوت الخليج

الموسيقار طارق شرارة

ويعد الموسيقار طارق شرارة أحد الموسيقيين الذين قدموا عديد من الاعمال الفنية، و قد تلقى عدد من المناصب داخل وزارة الثقافة.

وتخرج طارق شرارة من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، وتم تعيينه بوزارة الثقافة إثر تخرجه، وتقلد منصب سكرتير عميد الكونسيرفتوار “شيزيرى نورديو” حتى عام 1967، وعمل رقيباً على المصنفات الفنية حتى عام 1986 حيث استقال ليتفرغ للتأليف الموسيقي، وبدأ طارق شرارة في دراسة البيانو في سن السابعة على يد الأستاذ "صلاح الحسيني" ثم على يد "انيتا فيشر" فيما بعد.

المقدم والمعد طارق شرارة

طارق شرارة أعد و قدم برامج نقد و تحليلات للموسيقى الكلاسيكية باللغة الإنجليزية بإذاعة البرنامج الأوروبي المحلي من عام 1967 و الذي استمر لمدة ثلاث عقود متتالية.

شغل طارق شرارة من عام 2002 وحتى 2011 منصب مستشار موسيقي للمركز الدولي للموسيقى، وكتب موسيقات تصويرية لأفلام تسجيلية عديدة و رسوم متحركة نال عنهم العديد من شهادات التقدير كما قام بالإعداد الموسيقي للعديد من الأفلام المصرية.

كتب موسيقا تصويرية لأفلام تسجيلية عديدة ورسوم متحركة نال عنهم العديد من شهادات التقدير.

قام بالإعداد الموسيقي للعديد من الأفلام المصرية (لما يقرب من 50 فيلما سينمائيا) من بينها "العذراء والشعر الأبيض"، "الصعود إلى الهاوية".

الفنان التشكيلي طارق شرارة

وطارق شرارة أيضاً فنان تشكيلي حقق نجاحا كبيراً وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات، وتشمل لوحاته وأعماله مختلف الأساليب والمدارس الفنية من المدرسة التعبيرية، والتشخيصية إلى كلاً من المدرسة التجريدية، والرمزية.

وقبيل وفاته بيومين اختتم في "دار الأوبرا المصرية" بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية معرض للوحاته التشكيلية التي كانت تحت عنوان "ألوان وأوتار".