غدا.. بدء تصوير مسلسل «جزيرة الغمام» لطار ق لطفي

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يستعد صناع مسلسل «جزيزة الغمام»، الذي يخوض بطلوته الفنان الكبير طارق لطفي بجانب الفنان فتحي عبد الوهاب للمرة الثانية على التوالي، للبدء في تصوير العمل من يوم الاثنين المقبل.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مسلسل جزيرة الغمام لطارق لطفي

ويبدأ تصوير العمل من داخل المدينة، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان فتحى عبد الوهاب وأحمد أمين، والعمل من إخراج حسين المنباوى وتأليف عبد الرحيم كمال، ومن المقرر عرضه فى رمضان 2022.

أحداث مسلسل جزيرة الغمام

وتدور أحداث مسلسل "جزيرة غمام"، فى فترة زمنية معينة مليئة بأحداث فى حقبة العشرينيات، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، ويتم العمل على بناء الديكورات لتلك الفترة، وتكوين صورة مناسبة للمشاهد عن تلك الفترة من حيث الملابس والعربات وغيرها.

التعاون الثاني افتحي عبد الوهاب وطارق لطفي في رمضان

ويعد «جزيرة الغمام»، هي التعاون الثاني لطارق لطفي مع فتحي عبد الوهاب بعد نجاحهما في مسلسل «القاهرة كابول»، والذي عرض في رمضان المنقضي، وحقق نجاحا بالغا بين المسلسلات السياسية المشاركة في المنافسة والتي كان أشهرها مسلسل «الإختيار 2».

الجدير بالذكر أن مسلسل «القاهرة كابول» رصد المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصرعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.

مسلسل القاهرة كابول لحنان مطاوع

وينقل مسلسل «القاهرة كابول» صورة الإرهاب ومخططاتهم من خلال سرد قصة إرهابي يتصدى له ضابط شرطة في وجود تغطية إعلامية شامله للأحداث، منذ بداية محاولته في تأسيس الجماعة الإرهابية إلى أن تم القبض عليه ثم قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الراحل حسني مبارك ثم هروب جميع من كانوا في السجن بتهمة.

فتحي عبد الوهاب يتقمص شخصية شبيه رشدي أباظة

من ناحية أخرى، شهدت مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة، تداول عدد كبير من الصور لشبيه الفنان القدير الراحل رشدي أباظة، مطالبينه بتجسيد قصة حياة الفنان الراحل في عمل سينمائى جديد.

وسخر من ذلك الشبه، النجم الكبير فتحي عبد الوهاب حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالها بالشنب والبدلة، وعلق عليها قائلًا: "شبيه الفنان رشدي أباظة".

مسلسلات رمضان 2022

يواصل حاليًا الفنان ماجد المصري تحضيراته المبدئية لمسلسله الجديد «بابلو»، والذى يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، وينتمي المسلسل لدراما الأكشن، الممتلئة بعناصر التشويق والإمتاع، والتي تحتوى على خطوط إجتماعية كثيرة تتماشى مع عادات وتقاليد الأسر المصرية والعربية، والتي تبلغ حلقاته 30 حلقة،من إنتاج ممدوح شاهين.

كما يستعد المخرج سامح عبد العزيز لتصوير أحداث الجزء الثانى من مسلسل «رمضان كريم» شهر أكتوبر المقبل، بعد أن عُرض الجزء الأول منه فى عام 2017 وحقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه، الذي روحانيات الشهر الكريم، ويحكى عن الصائمين والمفطرين فى سياق درامى اجتماعى، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة، ويشارك فى بطولة المسلسل النجوم روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله.