وزير النقل: دخول برج الإشارات الرئيسى بمحطة منيا القمح الخدمة

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يأتى ذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطى بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد – الزقازيق / أبو كبير بطول 214 كم والجارى تنفيذه حاليا بمعرفة شركة سيمنز موبيلتى العالمية بنظام الكترونى حديث (EIS) والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety Integrity Level - 4) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان فى العالم).
وأوضح وزير النقل، أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى (الميكانيكى القديم) بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وأن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أى إشارة فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
جاء ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد
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