غدا.. انطلاق فعالية مشروع الجينوم المرجعى للمصريين بإكسبو دبى 2020

جدة - نرمين السيد - تنطلق غدا الإثنين، فعالية مشروع الجينوم المرجعى للمصريين و قدماء المصريين بمعرض إكسبو دبى 2020، والتى تنظمها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالشراكة مع مركزالشيخ زايد لأبحاث الجينوم التابع لجمعية الإمارات للأمراض الجينية بالإمارات العربية المتحدة.





وتحظى الفعالية برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للتسامح والتعايش الرئيس الأعلى لجمعية الإمارات للأمراض الجينية.

ويثرى الفعالية عدد من الشخصيات المصرية والعالمية وعلى رأسهم السير مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، والدكتور إسماعيل سراج الدين الرئيس المؤسس لمكتبة الإسكندرية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة مريم مطر مؤسس ورئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، وكوكبة من العلماء من مصر والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد مشروع الجينوم البشرى هو أحد أعظم أعمال الاستكشاف فى التاريخ ولا يضاهيه أى كشف علمى تم على مر العصور ويمثل أعظم رحلة استكشاف داخل أعقد المخلوقات "الإنسان" من أجل كشف أسرار الجسد البشرى.

ولحاقا بالركب العالمى فى هذا المجال، وبعد إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مشروع الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين مشروعا قوميا، يهدف إلى إنشاء مرجعية جينية أساسية للمصريين تساهم فى التقدم الصحى فى مجال الجينات وتؤسس مبادئ العلاج الشخصى والعلاج الدقيق وكذلك العلاج الجينى ووضع مصر فى مصاف الدول الرائدة فى هذا المجال، ونظرا لما يحظى به المعرض الدولى EXPO DUBAI 2020 من شهرة عالمية كونه منصة دولية ضخمة تستقطب جموع المهتمين بمختلف المجالات من الهيئات البحثية والصناعة والقطاع الخاص والتأسيس لشراكة عربية عربية فى بحوث الجينوم البشرى، والتى ظهرت جلية من خلال مشاركة أهم الهيئات المهتمة بأبحاث الجينوم فى مصر والإمارات الشقيقة فى تنظيم الحدث، وحشد جموع العلماء والمختصين فى علوم الجينوم من مصر والعالم والقائمين على والمنفذين لمشروع الجينوم المصرى للإعلان دوليا عن مشروع الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين.

وسوف تشهد الفعالية تقديم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى عرضا حول رؤية وأهداف مشروع الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين، وأهم المخرجات العلمية والتطبيقية المتوقعة للمشروع على المستوى القومى والإقليمى والدولى.

كما تشهد الفعالية تقديم جرعة علمية دسمة فى أمراض وأبحاث الجينوم من خلال مشاركات العلماء العرب من حول العالم، حيث تشتمل الفعالية على محاضرة للدكتور إسماعيل سراج الدين حول القيم الأخلاقية المتعلقة بالدراسات الجينية، ومحاضرة للدكتور هشام صادق بجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عن العقارات المسؤولة عن تصحيح بعض العيوب الجينية ودورها فى ترسيخ مفهوم الطب الشخصى، وأخرى للدكتورة شيخة المرزوقى رئيس المجموعة الإماراتية للخلايا الجزعية عن برنامج الطب التجديدى بدولة الامارات.

وسوف تختتم الفعالية بمحاضرتين إحداهما للدكتورة مريم مطر عن دور الجمعية الريادى فى البرامج الوقائية للاضطرابات الجينية فى المنطقة، والأخرى للعالم المصرى السير مجدى يعقوب عن جينوميات أمراض القلب.