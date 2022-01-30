نشرة أخبار متوقعة ليوم الأحد 30 يناير 2022

جدة - نرمين السيد - ياوندي.. تستضيف العاصمة الكاميرونية، مواجهة عربية مرتقبة فى الرابعة عصرا بين المنتخب المصرى لكرة القدم ونظيره المغربى فى ربع نهائى كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021" .. فيما يلعب فى التاسعة مساء المنتخب السنغالى أمام منتخب مالي.

القاهرة.. يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مؤتمرًا صحفيًّا تحضيريًّا للإعلان عن استعدادات الوزارة للمؤتمر الدولى الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذى سيعقد تحت عنوان تحت عنوان (عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمي).

القاهرة.. يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، وعلى مدار يومين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ، وذلك بعد أن ناقش خلال الجلسات السابقة مواد القانون حتى المادة 104.

القاهرة.. تعقد المجالس التصديرية اجتماعا عبر تطبيق "زوم"، بمشاركة المكتب التجارى فى جدة مع شركة ضمان المحدودة السعودية؛ لبحث آليات تنفيذ مقترح إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية بكل من مدينتى الرياض وجدة، بصفة مبدئية تمهيدا للتوسع فى باقى المدن السعودية.

القاهرة.. تعاود البورصة المصرية نشاطها من جديد بعد عطلة رسمية الخميس الماضى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية.

القاهرة.. يقيم معرض القاهرة الدولى للكتاب، ندوة للدكتور زاهى حواس، عالم المصريات والأثرى الكبير ووزير الآثار الأسبق، حول كتاب (الملك الذهبى عالم توت عنخ أمون)، المترجم للغة الروسية، بقاعة المكتبة الأدبية الساعة الواحدة ونصف ظهرا، وسط توقعات بحضور جماهيرى كبير؛ بالإضافة إلى المتخصصين بعلوم المصريات والآثار المصرية .

القاهرة.. تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين العرب فى العاشرة صباحا، اجتماعا بمقر معرض القاهرة الدولى للكتاب، لمناقشة إنجازات مجلس إدارة الاتحاد الحالى وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد للدورة العاشرة 2022 -2024.

القاهرة.. تبدأ شركة (مصر للطيران) تنيظم رحلات من مطار القاهرة إلى مطار جون كينيدي، بعد توقفها أمس، نظرا لسوء الأحوال الجوية بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

القاهرة.. تبدأ مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد فى قبول طلبات راغبى العمل على 170 فرصة عمل للشباب من الجنسين، فى 5 شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، بأجور تصل إلى 3500 جنيه.

بروكسل.. يتوجه الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل إلى موزمبيق، حيث سيلتقى بالرئيس فيليب نيوسى ووزيرة الخارجية فيرونيكا ماكامو دلهوفو؛ لمناقشة التعاون بين الاتحاد الأوروبى وموزمبيق، وتنفيذ اتفاق مابوتو للسلام والمصالحة.

كانبرا.. يواجه اللاعب الروسى دانييل ميدفيديف المصنف الثانى عالميا، الإسبانى رافاييل نادال، المصنف الخامس عالميا، فى المباراة النهائية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

الجزائر.. يترأس الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء؛ لدراسة ومناقشة ملفات تخص قطاعات الزراعة، السكن، البيئة والنقل، كما سيستمع إلى عرض من قبل الوزراء حول وضعية المشاريع العالقة فى مجال الاستثمار.

القاهرة .. تسير (مصر للطيران)، خامس رحلاتها الخاصة إلى مطار "ياوندي" بالكاميرون لنقل مشجعى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم رحلة رقم MS3042 بأحدث طائراتها من طراز بوينج B787-9Dreamliner والمعروفة باسم "طائرة الأحلام" لدعم منتخب مصر فى مباراة الدور ربع النهائى المقامة أمام منتخب المغرب فى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

القاهرة.. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، نظيره فريق البنك الأهلى ظهرا، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

القاهرة.. يجتمع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، مع الطاقم الإدارى لبعثة الفريق الأول لكرة القدم - التى سوف تتوجه إلى أبو ظبى ظهر غد الاثنين، للمشاركة فى بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها هناك - لترتيب كافة الأمور وتوفير الأجواء التى تساعد الفريق على النجاح فى مهمته.

القاهرة.. يلتقى بيراميدز مع نظيره مصر المقاصة فى الثانية والنصف ظهرا، على استاد الدفاع الجوي، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة فى نسختها الأولى.

القاهرة.. يصل أكاتشى أوكوبو المدرب المساعد للكندى روى رانا ومطور أداء لاعبين فى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة السلة للرجال إلى القاهرة مساء.