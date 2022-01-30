مصر للطيران تعلن انتظام رحلاتها إلى نيويورك

تعلن مصر للطيران عن انتظام رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار جون كينيدي بنيويورك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق ٣٠ يناير والتي كانت قد توقفت أمس السبت نظرًا لسوء الأحوال الجوية بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد قررت الشركة إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS985 التي كان من المقرر مغادرتها اليوم.

وأهابت مصر للطيران بعملائها المسافرين بين القاهرة ونيويورك مراجعة حجوزاتهم ومتابعة حالة الرحلات من خلال مركز الاتصالات 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران بمصر وحول العالم.

تعلن مصر للطيران عن انتظام رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار جون كينيدي بنيويورك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق ٣٠ يناير والتي كانت قد توقفت أمس السبت نظرًا لسوء الأحوال الجوية بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد قررت الشركة بإلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS985 التي كان من المقرر مغادرتها اليوم.

وكانت قد استقبلت شركة مصر للطيران وفدا سنغاليا برئاسة "إبراهيم كان" الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية السنغالية الجوية السنغالية حيث التقى الوفد بالطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركه القابضة لمصرللطيران والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لبحث سبل التعاون المشترك في مختلف مجالات النقل الجوى بين الشركتين.

وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية بتوطيد أواصر التعاون مع دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات وفي إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى مجال النقل الجوى.

وخلال اللقاء أكد الطيار حسن منير أن الشركة الوطنية برئاسة الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران حريصة على تقديم الدعم الكامل للخطوط السنغالية واستعدادها لنقل الخبرات الفنية لها فى إطار خطة مصر للطيران التي تقوم علي التعاون وتعزيز العلاقات مع جميع الشركات الإفريقيه بهدف النهوض بصناعة النقل الجوى داخل القارة السمراء حيث تم استعراض امكانيات شركتى مصرللطيران للخدمات الأرضية والشحن الجوي وفرص التعاون المستقبلية بين الشركة الوطنية والخطوط السنغالية.

كما قام الوفد بجولة تفقدية لأكاديمية مصر للطيران للتدريب للتعرف على الامكانيات المختلفه للأكاديمية وأحدث نظم التدريب بها وكان في استقبالهم الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس الأكاديمية.

ومن جانبه أوضح رئيس الخطوط السنغالية أنه يتطلع للتعاون مع شركة مصرللطيران فى مجال تدريب الطيارين والصيانة وتعزيز شبكة الخطوط وغيرها من المجالات معربا عن سعادته بهذه الزيارة لصرح كبير بحجم شركة مصر للطيران الشركة الرائدة في افريقيا ذات الخبرات الطويلة في مجال الطيران المدني والتي تأتي عقب جولة مفاوضات مثمرة بين سلطات الطيران المدنى المصرى والسنغالى.