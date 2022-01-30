القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصري وشركة اى كاردز...

وقع المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون مع كل من البنك الزراعي المصري، وشركة "إي كاردز" ecardsالرائدة في الحلول الذكية المتكاملة وإحدى شركات مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، تحت رعاية البنك المركزي المصري ، بهدف ميكنة منظومة إدارة مشروع مجموعات الإقراض والادخار الرقمي (تحويشة) الذي يستهدف دعم المرأة وتعزيز الشمول المالي والثقافة المصرفية وممارسات الدفع الرقمي في القرى المصرية ، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي المرأة، والأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية والأستاذ محمود كمال العضو المنتدب لشركة "إي كاردز"، والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتورة مي ابو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري للرقابة والإشراف على البنوك ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس .

هذا وقد استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير الى جميع الجهات الشريكة في هذا الحدث الهام ، قائلة:" فخورة جدا بفريق العمل الناجح الذى حقق حلم توصيل التكنولوجيا للسيدات فى جميع القرى والنجوع ، الامر الذى يعد نقلة نوعية لبرنامج الإقراض والادخار فى مصر" .

كما شددت الدكتورة مايا مرسي على أهمية النزول بمنتجات رقمية مختلفة للسيدات بكل القري والنجوع ، موضحة أن المبادرة اللى ينفذها المجلس الأن هي مبادرة فريدة من نوعها على مستوي العالم ، وأن الخبرة التى سوف تنتج عنها جارى دراستها وتوثيقها وسوف يتم تقديمها الى الأمم المتحده كتجربة تنموية ناجحة و فريدة في برنامج الإدخار والإقراض الرقمي تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى العالم ، موضحة أن هذا البرنامج يتم تنفيذه فى قرى حياة كريمة و محافظات مشروع تنمية الأسرة ، باعتبار ان الهدف الأساسي للبرنامج هو تمكين كل سيدة من الإدخار والإقراض الرقمي.

هذا وقد أشادت الدكتورة مايا مرسى بالتعاون المثمر مع البنك الزراعى المصرى ، موضحة ان المجلس القومى للمرأة من خلال ميسراته بالقرى المصرية أصبح وكيل مصرفى للبنك الزراعى المصري بعد تدريبهن وتاهيلهن لهذا العمل، مؤكدة أهمية وجود التطبيق الرقمى الذي تنفذه شركة E-Finance مع الميسرات وأن يتم تدريبهن على استخدامه بسهوله ويسر لتحقيق الشمول المالي ، لافتة الى ان التمكين الاقتصادي للمرأة هو المشروع الاكبر للمجلس القومي للمرأة ، فالتمكين الاقتصادى هو محور هام للتنمية فى مصر .

واختتمت رئيسة المجلس كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير الى شركاء النجاح البنك المركزى المصرى لجهوده الدائمة لتمكين المرأة ودعمها اقتصادياً عبر العديد من القرارات والسياسات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعمها هذا المبادرة غير المسبوقة .

فيما عبر الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن سعادته بهذا التعاون الذي يعزز من نشر حلول التحول الرقمي في شرايين المجتمع المصري ويقدم قناة جديدة لتوصيل الخدمات المالية الضرورية للفئات الأكثر حاجة.

وأضاف: "اهتمام المجلس القومي للمرأة بنشر الخدمات المالية الرقمية في قرى ونجوع مصر عبر مشروع "تحويشة" يمثل خطوة شديدة الأهمية لتحقيق سياسات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي كما يدعم من جهود تمكين المرأة المصرية خاصة في المناطق المحرومة، ونحن متحمسون لدعم هذه الجهود من خلال شركاتنا التابعة "إي كاردز" و"إي أسواق"، وسعداء بالتعاون مجددا مع البنك الزراعي المصري الشريك الاستراتيجي لنا في تنفيذ عدة مشروعات قومية حيوية".

ومن جانبها، قالت الدكتورة مي ابو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري للرقابة والإشراف على البنوك، إن المزج بين الخدمات التي تقدم للمواطنين وآليات التطور الرقمي هو الوسيلة الأنجح لتنفيذ سياسات الشمول المالي التي تأتي ضمن أولويات البنك المركزي المصري.

وأضافت: "يقدم مشروع تحويشة نموذجا ناجحا لتحقيق أهداف الشمول المالي بصورة عملية تفيد جميع الأطراف وتشجع على نشر الوعي بأهمية السياسة التي يتبعها البنك، ونحن فخورون بهذا التعاون بين المجلس القومي للمرأة وإي كاردز والبنك الزراعي، وهو تعاون يمثل ثمرة ناضجة لجهود البنك المركزي الذي يولي اهتماما خاصا وفريدا من نوعه بتوفير الأدوات المالية التي تستهدف تمكين المرأة خاصة في المجتمعات المحلية التي حرمت لفترة طويلة من الخدمات والمزايا التي يقدمها القطاع المصرفي في مصر".

وبدوره، أكد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن التعاون يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية البنك التي تستهدف التنمية المجتمعية والوصول بالخدمات المصرفية إلى جميع فئات الشعب المصري.

وتابع: "لعب البنك الزراعي المصري دورا حيويا في تعزيز نشر الخدمات المصرفية من خلال بطاقات الخصم المدفوعة مقدما "ميزة" بالتعاون مع "إي كاردز"، وتعد الاتفاقية الحالية مع المجلس القومي للمرأة مرحلة جديدة من هذا الدور الذي يسعى البنك من خلاله لتعزيز وصول خدماته لجميع سكان الريف المصري".

ومن الجدير بالذكر أنه بموجب بروتوكول التعاون سوف تتولى "إي كاردز" ميكنة منظومة إدارة مجموعات الإقراض والادخار الرقمي ضمن مشروع (تحويشة)، فضلا عن تمكين الميسرات (السيدات المشرفات على تنفيذ المشروع) من استخدام التكنولوجيا المالية وتقنيات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول Tap to Pay.

كذلك، ستزود "إي كاردز" المشروع ببطاقات ميزة اللاتلامسية بحيث يتسنى للسيدات المشرفات على التنفيذ استخدامها في عمليات الإقراض والادخار.

ويستهدف مشروع "تحويشة" توسيع نطاق الإقراض والادخار بالقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات، من خلال استخدام مدخرات مجموعات من سيدات المجتمع المحلي كقروض دوارة بسيطة، ويقوم المجلس القومي للمرأة بتنفيذ المشروع من خلال "الميسرات" وهن مجموعات من السيدات تم تدريبهن على نشر الثقافة المالية والتسويق لمنتجات البنوك من خلال التواصل المباشر مع السيدات الأخريات، وتم اعتمادهن من خلال البنك المركزي كوكلاء للبنوك.

وكانت شركة "إي أسواق مصر" التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، قد نفذت التطبيق الرقمي الخاص بمشروع "تحويشة" وتم تنفيذ أول تجربة عملية لاستخدام التطبيق من قبل السيدات المستهدفات على أرض الواقع بقرية جواد حسنى في مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

ويندرج المشروع تحت مظلة الشمول المالي للمرأة، وهو ثمرة لمذكرة تفاهم فريدة من نوعها بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة، للعمل على تعزيـز التمكين الاقتصادي للمرأة.

ومن المقرر أن يتم الاحتفال في مارس القادم بنجاح المراحل الأولية للمشروع ضمن احتفالات اليوم العالمي للمرأة.