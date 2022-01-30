«قدم ابداعات خالدة».. وزيرة الثقافة تنعي الموسيقار طارق شرارة

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رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، الموسيقار الكبير طارق شرارة، عن عمر يناهز 72 عام بعد صراع مع فيروس كورونا.

دوت الخليجيرصد نعي وزيرة الثقافة لطارق شرارة

وحرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة على نعي الراحل بكلمات مؤثرة، مشيرة إلى أن الراحل تميز بتعدد المواهب وقدم ابداعات خالدة تنوعت بين الموسيقى والفن التشكيلى ، لافتة النظرة إلى بصماته الرائدة خلال عمله بوزارة الثقافة فى معهد الكونسرفتوار والرقابة على المصنفات الفنية ومجلس ادارة دار الاوبرا المصرية ، وتوجهت بالعزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته.

الموسيقار طارق شرارة

ويعد الموسيقار طارق شرارة أحد الموسيقيين الذين قدموا عديد من الاعمال الفنية، و قد تلقى عدد من المناصب داخل وزارة الثقافة.

وتخرج طارق شرارة من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، وتم تعيينه بوزارة الثقافة إثر تخرجه، وتقلد منصب سكرتير عميد الكونسيرفتوار “شيزيرى نورديو” حتى عام 1967، وعمل رقيباً على المصنفات الفنية حتى عام 1986 حيث استقال ليتفرغ للتأليف الموسيقي، وبدأ طارق شرارة في دراسة البيانو في سن السابعة على يد الأستاذ "صلاح الحسيني" ثم على يد "انيتا فيشر" فيما بعد.

طارق الشرارة بين التقديم والإعداد

طارق شرارة أعد و قدم برامج نقد و تحليلات للموسيقى الكلاسيكية باللغة الإنجليزية بإذاعة البرنامج الأوروبي المحلي من عام 1967 و الذي استمر لمدة ثلاث عقود متتالية.

شغل طارق شرارة من عام 2002 وحتى 2011 منصب مستشار موسيقي للمركز الدولي للموسيقى، وكتب موسيقات تصويرية لأفلام تسجيلية عديدة و رسوم متحركة نال عنهم العديد من شهادات التقدير كما قام بالإعداد الموسيقي للعديد من الأفلام المصرية.

كتب موسيقا تصويرية لأفلام تسجيلية عديدة ورسوم متحركة نال عنهم العديد من شهادات التقدير.

قام بالإعداد الموسيقي للعديد من الأفلام المصرية (لما يقرب من 50 فيلما سينمائيا) من بينها "العذراء والشعر الأبيض"، "الصعود إلى الهاوية".

وعمل شرارة كفنان تشكيلي محققا نجاحا كبيراً وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات، وتشمل لوحاته وأعماله مختلف الأساليب والمدارس الفنية من المدرسة التعبيرية، والتشخيصية إلى كلاً من المدرسة التجريدية، والرمزية.

وقبيل وفاته بيومين اختتم في "دار الأوبرا المصرية" بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية معرض للوحاته التشكيلية التي كانت تحت عنوان "ألوان وأوتار".